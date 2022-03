https://mundo.sputniknews.com/20220320/el-factor-comun-que-existe-entre-las-especies-que-estan-en-peligro-de-extincion-1123354117.html

El factor común que existe entre las especies que están en peligro de extinción

Las actividades humanas están orillando a las plantas y los animales a la extinción a un ritmo acelerado. Así lo ha demostrado un estudio que ha logrado... 20.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-20T18:53+0000

2022-03-20T18:53+0000

2022-03-20T18:53+0000

сiеnсiа y tесnоlоgíа

medioambiente

animales salvajes

extinción

"Ciertas combinaciones de rasgos vitales y tasas demográficas pueden hacer que una población sea más propensa a la extinción que otras", explicó Haydee Hernández-Yánez, del Centro de Investigación Climática Woodwell, y sus colegas del Centro de Biología Poblacional Aplicada del zoo de Lincoln Park, en Chicago.Si bien hasta hace poco, no eran muchos los estudios habían puesto a prueba los pronósticos sobre lo que hace que una especie sea más vulnerable que otra utilizando datos del mundo real a escala global, ahora se ha podido comprobar que los patrones y el momento de la supervivencia, el crecimiento y la reproducción son factores que influyen en la capacidad de las poblaciones de plantas y animales para resistir o adaptarse a los cambios medioambientales provocados por el hombre.El estudio publicado en PLOS One consistió en recopilar datos sobre las tasas de crecimiento, la duración de la vida y la reproducción de 159 especies de plantas herbáceas, árboles, mamíferos y pájaros, con esta información se cotejó la situación actual de las especies en peligro de extinción con la Lista Roja de la UICN, el principal registro mundial de especies amenazadas.Agregaron que los mamíferos que tienen tiempos de generación más largos son los que corren más riesgo de extinción, quizá porque cuanto más tardan las especies en madurar y reproducirse, más difícil les resulta adaptarse a los rápidos cambios ambientales y sobre todo si los animales solo se reproducen una vez en su vida.Mientras tanto, las aves que se reproducen con frecuencia y crecen rápidamente son más vulnerables a la extinción, lo que resulta un tanto inesperado, ya que se podría pensar que producir mucha descendencia aumenta las probabilidades de supervivencia de una especie. No obstante, otros estudios han constatado que las aves con nidadas de menor tamaño se enfrentan a mayores riesgos de extinción, por lo que los datos varían y las diferencias podrían reflejar las múltiples formas de medir la reproducción.En cuanto a las plantas, las herbáceas perennes de tallo blando, del tipo que muere antes del invierno y florece en primavera y verano, tienen más probabilidades de perecer si maduran pronto y tienen altas tasas de supervivencia como plántulas juveniles. Pero no se observaron patrones claros para los árboles leñosos en peligro de extinción.Los investigadores consideran que este tipo de estudios suele estar limitado por el alcance de la Lista Roja de la UICN, que solo recoge una parte de las especies amenazadas, en su mayoría dentro de los focos de biodiversidad altamente amenazados, y está muy sesgada hacia las aves y los mamíferos.Los anfibios, por ejemplo, se encuentran entre los más vulnerables, con un tercio de todas las especies de anfibios conocidas en peligro de extinción y miles de especies que aún no han sido evaluadas por la UICN o que carecen de datos para hacerlo y también existen innumerables especies aún por descubrir que se extinguen más rápido de lo que podrían describirlas.Los investigadores creen que por mucho que los científicos lo intenten, lo más probable es que se esté subestimando el verdadero alcance de la pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción ya que casi 350 especies de plantas herbáceas analizadas en el estudio actual no tenían estatus en la UICN.Hernández-Yánez y sus colegas esperan que los resultados de su estudio ayuden a comprender mejor los rasgos de las plantas y animales que corren más riesgo de desaparecer para su conservación.

