https://mundo.sputniknews.com/20220725/rusia-esperanza-de-un-futuro-no-colonial-para-africa-1128676125.html

Rusia, esperanza de un futuro no colonial para África

Rusia, esperanza de un futuro no colonial para África

Hacer arder toda África ante el miedo de que 'caiga' en manos de Rusia y China. Es a lo que está dispuesto a hacer EEUU, gravemente enfermo con la idea de su... 25.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-25T16:44+0000

2022-07-25T16:44+0000

2022-07-25T16:44+0000

qué pasa

áfrica

rusia

occidente

influencia

lazo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1128675979_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_5aa0517305f6ce14afcb3171d2dda303.jpg

Rusia, esperanza de un futuro no colonial para África Rusia, esperanza de un futuro no colonial para África

Las crecientes relaciones de Moscú con el 'continente negro', donde en estos momentos se encuentra de gira el canciller ruso, Serguéi Lavrov, provoca la rabia de Occidente. De acuerdo con el congresista norteamericano, Michael McCaul, lo que persigue el Kremlin es "saquear los recursos" de África, cuyos países, según sus palabras, deben ser presionados para hacer negocios "con el mundo libre" en vez de con un "criminal de guerra" como es Rusia, de acuerdo con EEUU.Lo curioso de estas declaraciones es que el llamado "mundo libre" es quien lleva siglos saqueando África, habiendo convertido a sus habitantes en esclavos, y sigue tratándolos como seres inferiores. Es algo que demuestra el trato que reciben los refugiados africanos en la Unión Europea, un trato que contrasta enormemente por la acogida que reciben los ucranianos, tal y como acaba de denunciar Ayoluwa Etondo, presidente de la Asociación de Refugiados Africanos."Hoy Europa divide a los refugiados en 'buenos' y 'malos'. El color de piel y las raíces de una persona tienen la misma importancia para los europeos como hace 200 años. Muchos de mis compatriotas que llegaron hace varios años siguen sin poder recibir los permisos a fin de trabajar legalmente para sostener a sus familias, o comprar un hogar. Hay numerosos casos de discriminación, la expulsión de los centros de acogida a favor de los refugiados ucranianos, sin hablar de los numerosos privilegios y pagos que reciben los ciudadanos de Ucrania. Se les permite incluso colocar sus banderas en las calles de las ciudades comunitarias, al tiempo que el pasaporte ucraniano abre todas las puertas. De hecho, gozan de un régimen sin visados y son recibidos con los brazos abiertos, a diferencia de cómo se recibe a refugiados de otros países. Pedimos prestar atención a estas cuestiones que atentan contra la igualdad de las personas", manifestó.Por su parte, Rusia, tachada de "criminal de guerra" por Occidente, se esfuerza en estos momentos por impedir que las sanciones de EEUU y sus súbditos europeos causen estragos en África, dependiente de Moscú en temas como la seguridad alimentaria. De hecho, Lavrov adelantó que su gira pretende, entre otras cuestiones, asegurar los suministros de trigo a los clientes africanos, estableciendo canales de pago alternativos a los interrumpidos por las restricciones del "mundo libre".Según Guadi Calvo, especialista argentino en Asia, Oriente Medio y África, el modelo de relaciones internacionales de Rusia, basado en el respeto y el beneficio mutuo, es opuesto al que 'profesa' Occidente."Los africanos no son estúpidos y conocen en carne propia el resultado del colonialismo, tanto de países europeos, como el Reino Unido y Francia, como también de EEUU", manifestó el experto, al indicar que "la gira de Lavrov abre una gran expectativa" en una región que tampoco se ha apresurado a sumarse a la estrategia antirrusa de la Casa Blanca.Calvo no descartó que, ante la pérdida de su influencia en África, Washington recurra a la desestabilización del continente, algo que ya está ocurriendo, donde EEUU está "iniciando conflictos muy severos", azuzando enfrentamientos armados en diferentes partes de la región, entre otras trampas que buscan impedir que África "encuentre su destino" que no sea depender "de las viejas metrópolis coloniales".

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

áfrica, rusia, occidente, influencia, lazo, аудио