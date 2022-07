https://mundo.sputniknews.com/20220725/bereal-la-competencia-de-instagram-que-gana-popularidad-por-sus-publicaciones-autenticas-1128686710.html

BeReal, la competencia de Instagram que gana popularidad por sus publicaciones 'auténticas'

BeReal, la competencia de Instagram que gana popularidad por sus publicaciones 'auténticas'

Una nueva red social se está abriendo paso en el reinado de TikTok e Instagram, pero a diferencia de sus competidores, esta plataforma no busca crear... 25.07.2022, Sputnik Mundo

Se trata de BeReal, una aplicación disponible para iOS y Android que, al igual que Instagram, se alimenta de las fotos de sus usuarios; sin embargo, la publicación y visualización de las imágenes no es tan abierta como en otras redes sociales.Lo que distingue a BeReal es que las publicaciones sólo se pueden realizar en un momento del día, durante dos minutos. Dependiendo de la zona geográfica donde se encuentra el usuario, la aplicación lanza una alerta para avisarle que tiene dos minutos para publicar algo y así también tener derecho a ver las publicaciones de otros usuarios.La alerta sólo dice: Time to BeReal (hora de ser auténtico) y, al activarla, toma una fotografía desde la cámara frontal y una desde la cámara principal del teléfono y las publica, sin filtros y sin ningún tipo de retoque estético.La intención de los creadores es que los usuarios publiquen como antes, sin la posibilidad de planear su contenido o arreglarse para hacer contenido.Por ello, las alertas de publicación se emiten en horarios aleatorios y sólo duran dos minutos. En caso de no publicar a tiempo, las publicaciones aparecen con la etiqueta "Late" y no se pueden ver las publicaciones de otros usuarios."Una nueva y única manera para descubrir cómo son realmente tus amigos en la vida diaria", se lee en la página oficial de BeReal.¿Qué es BeReal?BeReal fue una idea del desarrollador francés Alexis Barreyat que logró concretar en 2020; sin embargo, el apogeo de esta red social se daría en 2022, cuando sus descargas e inversiones aumentaron.Según páginas como Sensor Tower y Apptopia, entre 20 y 30 millones de personas ya forman parte de esta plataforma de publicación diaria, siendo la tercera semana de julio una de las más exitosas de la compañía al sumar más de 333.000 usuarios nuevos y colocarse como la app gratuita más descargada de Apple.El éxito se ha traducido en ingresos para los creadores quienes recibieron 30 millones de dólares de las inversoras Andreessen Horowitz y Accel. En mayo, la revista Insider reportó que la compañía consiguió una inversión de 85 millones de dólares a través de DST Global, propiedad de Yuri Milner.Con ello, BeReal calcula su valor de mercado en más de 600 millones de dólares, a pesar de que no es una compañía que no está generando ingresos por suscripciones o publicidad.El apogeo de BeReal aumentó en los últimos meses, sobre todo en la llamada generación Z, jóvenes de 18 años que han promocionado la plataforma en TikTok.Incluso en otras redes sociales como Twitter la distintiva alerta de la aplicación se ha convertido en motivo de memes y burlas.

