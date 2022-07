https://mundo.sputniknews.com/20220720/del-narcotrafico-a-influencer-en-tiktok-el-regreso-de-la-reina-del-pacifico--video-1128481537.html

Del narcotráfico a 'influencer' en TikTok: el regreso de la Reina del Pacífico | Video

Con más de 37.400 seguidores y una gran capacidad de convocatoria, esta mujer pasó de la cárcel y la mitificación del crimen organizado mexicano a interactuar... 20.07.2022, Sputnik Mundo

Se trata de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico y sobrina del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien se le atribuye la fundación del otrora poderoso Cártel de Guadalajara junto al recién recapturado Rafael Caro Quintero.Además, Ávila Beltrán sirvió de inspiración al novelista Arturo Pérez Reverte para la publicación de su novela La reina del Sur, que después sería llevada a la televisión con la actriz Kate del Castillo en el papel protagónico.La Reina del Pacífico fue detenida en febrero de 2007 en la Ciudad de México, bajo acusación de TRAFICAR drogas entre Estados Unidos y México. Tras permanecer ocho años en prisiones estadounidenses fue liberada en 2015.El 29 de junio de 2022, la mujer apareció en la red social china TikTok con un mensaje que reproduce la canción "La LC", de Lidia Cavazos, y un mensaje que asegura que se trata de la cuenta real de Ávila Beltrán.Ese mismo día, en un tercer video que muestra una foto de su rostro y el sonido de un helicóptero en una canción de Los Tucanes de Tijuana, la mujer propone hacer una transmisión en vivo para conversar con su audiencia."Señora, me es un gusto conocerla, soy nueva seguidora, todavía no me la creo", le escribió una de las usuarias, a lo que Ávila Beltrán respondió con emojis de cariño."Muchas gracias por todas las personas que han tenido interés en mí, en mi página, esta es la oficial, las otras no son mías, sí soy yo, para todas las personas que preguntan, sí soy la verdadera, la real, sí", dijo en un video publicado el 4 de julio mientras prepara una maleta para salir de viaje."Quería darles las gracias por estar conmigo, por todos sus comentarios tan hermosos que me ponen", agregó la ahora tiktoker.En su cuenta también aprovecha para hablar de rutinas de belleza y cuidado de la piel."Primeramente me lavo la cara con un jabón de minerales, luego se los muestro, después limpio cualquier residuo con agua micelar", escribió el 14 de julio.Hasta ahora ha publicado 13 videos y recibido más de 41.300 presiones al botón Me gusta de Tik Tok, donde además promueve sus canales de Facebook e Instagram.

