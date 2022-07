https://mundo.sputniknews.com/20220723/los-niveles-de-uranio-en-los-serbios-bombardeados-por-la-otan-son-500-veces-superiores-a-la-media-1128644595.html

Los niveles de uranio en los serbios bombardeados por la OTAN son 500 veces superiores a la media

Ya han pasado más de dos décadas desde que terminaron los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, pero la población sigue sufriendo graves secuelas. Una de... 23.07.2022, Sputnik Mundo

Se trata de un militar superviviente del bombardeo con proyectiles de uranio en Kosovo y Metohija, en cuyo cuerpo fue hallada una cantidad de este material radioactivo que supera la media en cientos de veces. Y este hombre no es el único. De hecho, este problema afecta no solo a los hombres.Así, en una civil que se encontraba en el centro de Belgrado cuando el Ministerio de Defensa yugoslavo fue atacado en 1999, también fue hallada una cantidad excesiva de uranio. Según expertos independientes, los niveles de uranio en la sangre de los serbios que sufrieron los bombardeos de la OTAN son 500 veces superiores a la media, dijo a los medios Srdan Aleksic, el abogado de las víctimas.Aleksic subraya que tales hallazgos para un oficial en Kosovo en una zona de guerra eran esperables, pero que "el mismo exceso se encuentre en la sangre de una mujer de Belgrado es asombroso".En estos momentos, los resultados de las pruebas recibidas de Italia se están traduciendo al serbio, dijo Aleksic. Cuando el trabajo esté terminado, los resultados se harán públicos en su totalidad. El abogado aseguró que la sangre de cada persona que presentó la demanda será analizada por separado.En total, se han presentado tres demandas contra la OTAN en nombre de los militares serbios y yugoslavos desde enero de 2020, según el abogado. No se ha revelado el nombre de la persona que presentó la primera, pero 18 años después del bombardeo de la Alianza enfermó de cáncer y ahora se encuentra en estado grave. Un experto médico forense ha confirmado que la enfermedad está causada por los efectos del uranio empobrecido, utilizado ampliamente por los militares de la OTAN en sus proyectiles. Otros dos clientes del abogado también contrajeron cáncer.Demandas similares fueron presentadas por los 500 soldados italianos que estuvieron presentes en Kosovo y Metohija en 1999. Actualmente, el bufete de abogados Aleksic está preparando más demandas en nombre de los militares y la policía.El bombardeo de la OTAN sobre la República Federal de Yugoslavia en 1999 duró 78 días. Como resultado, murieron unas 4.000 personas y 10.000 resultaron heridas. En los 10 años posteriores al bombardeo de la república, unos 30.000 serbios se han enfermado de cáncer, la mitad de los cuales ha muerto.

