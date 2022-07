https://mundo.sputniknews.com/20220719/un-medio-chino-desvela-los-7-pecados-mortales-de-la-otan-1128444723.html

Un medio chino desvela los 7 pecados mortales de la OTAN

Un medio chino desvela los 7 pecados mortales de la OTAN

Hay quienes consideran que la OTAN se está recuperando de su "muerte cerebral" y está ganando popularidad, pero la realidad es que la Alianza Transatlántica... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T04:04+0000

2022-07-19T04:04+0000

2022-07-19T04:04+0000

internacional

china

rusia

ucrania

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106800/27/1068002731_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_bcba69970a381ca3b5ae308b667856ec.jpg

De acuerdo con el catedrático, la organización liderada por EEUU padece de siete pecados realmente mortales y por ello todas sus acciones se merecen una especial atención de los ciudadanos de todas las partes del planeta.Primer pecado de la OTANEl autor, que también es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la universidad y profesor del Departamento de la Unión Europea, destaca que las relaciones entre Europa y Rusia siempre se caracterizaron por una cierta dualidad.Por un lado, existe una afinidad desde el punto de vista histórico, pero al mismo tiempo, en el continente europeo siempre predominó la mentalidad de superioridad de su civilización. A su vez, Rusia, que ha sido el verdugo de Napoleón y el rival de EEUU en la lucha por la hegemonía mundial, siempre ejerció presión sobre Europa.A pesar de que Rusia, como parte de la Unión Soviética, salió victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, la OTAN la ve como "la parte derrotada en la Guerra Fría". Con razón el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavróv, declaró que "actualmente la rusofobia y un auténtico racismo a todo lo ruso se está cultivando al nivel más alto en algunos países".A lo largo de las últimas décadas la OTAN violó repetidamente su promesa de "no expandirse ni por una pulgada hacia el Este", pero siguió amotinando a Rusia con sus cinco rondas de expansión, lo cual acabó desencadenando la actual crisis ucraniana.Segundo pecado de la OTANA pesar de que se trate de una alianza internacional, la OTAN sigue siendo un instrumento estratégico de EEUU, que a su vez ven en China a su enemigo estratégico. Un indicio de ello es el hecho de que la nueva estrategia de la Alianza Transatlántica contempla a China como un "desafío sistémico".Yiwei Wang considera que esto muestra explícitamente la actitud hegemónica de EEUU que tiene la finalidad de reforzar la confrontación ideológica y de bandos. También muestra que Washington se considera a sí mismo superior a todo el mundo.Tercer pecado de la OTANLa adhesión de Finlandia a la OTAN no solo trae consigo un daño considerable a las relaciones entre Rusia y el país escandinavo, sino que también viola las obligaciones legales de este país. Así, en el Tratado de París de 1947 se dice explícitamente que ninguno de los dos países puede formar parte de una alianza contra el otro.Además, existe el Tratado de Relaciones entre Rusia y Finlandia de 1992, en el que se estipula que ninguno de los dos países puede amenazar con fuerza al otro o atentar contra la integridad territorial e independencia política de su vecino.Pero tomando en cuenta la omisión colectiva del Derecho internacional por parte de Occidente, tal comportamiento no es ninguna sorpresa, concluye el catedrático.El cuarto pecado de la OTANEl profesor destaca que en la Alianza Transatlántica no paran de insistir en que actúan en concordancia con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, pero en realidad la OTAN actúa como un cómplice que ayuda a EEUU en sus asuntos sucios.Basta con recordar el bombardeo de Yugoslavia, que fueron explicados por los llamados "crímenes de genocidio".El quinto pecado de la OTANSegún Yiwei Wang, una intensa promoción de una política de bloques, que ya ha llegado a convertirse en la fuerza impulsora global. De hecho, en la Cumbre de la OTAN en Madrid, que se celebró en junio, la Alianza incluso intentó exportar el método del enfrentamiento de bloques desde Europa a la región del Indopacífico.Esto, explica el profesor, llevará a una inestabilidad incluso mayor en la región.El sexto pecado de la OTANLa OTAN actúa como un "fósil vivo" de la Guerra Fría, e intenta promover esta mentalidad apuntando a Rusia como "la amenaza más importante e inminente" para la Alianza, mientras que China es vista como "un desafío sistémico".Esto solo confirma el hecho de que incluso después de que finalizara la Guerra Fría la OTAN no cambió su mentalidad de bloques y sigue provocando un enfrentamiento de dos bandos, generando así tensión por todo el mundo.El séptimo pecado de la OTANLa Alianza Transatlántica se ha desviado de su intención inicial de proporcionar seguridad en el Atlántico Norte, y tomó la ruta de expansión global, asevera Yiwei Wang. El profesor subraya que en la nueva versión del documento sobre el concepto de la OTAN, China es vista como un "desafío sistémico", lo que contradice al "desarrollo completamente pacífico de China" y va en contra de la voluntad de la mayoría de la población de los países miembros de la OTAN.Todo ello es el producto de los esfuerzos de EEUU por provocar el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como por contener a Europa.

https://mundo.sputniknews.com/20220717/como-se-expandio-la-otan-1128407901.html

https://mundo.sputniknews.com/20220706/moscu-advierte-que-ingreso-de-finlandia-y-suecia-en-otan-aumenta-tension-militar-en-europa-1127846194.html

https://mundo.sputniknews.com/20220715/los-brics-en-expansion-arranca-la-batalla-con-la-otan-por-los-recursos-estrategicos-1128373070.html

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, rusia, ucrania, otan