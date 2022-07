https://mundo.sputniknews.com/20220723/jaque-mate-de-china-a-eeuu-en-taiwan-1128615755.html

¿Jaque mate de China a EEUU en Taiwán?



Sabotaje. Así ha calificado EEUU la posible creación de una zona de exclusión aérea en Taiwán por parte de China, ante la anunciada visita de la presidenta de... 23.07.2022, Sputnik Mundo

SabotajeUna posibilidad que anunció la cadena CNN, remitiendo a fuentes familiarizadas con el caso. Para ser textuales, anunció la televisora estadounidense: "La administración de [presidente de EEUU, Joe] Biden, se muestra preocupada de que China pueda declarar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán antes de la posible visita de [...] Nancy Pelosi, en un intento de sabotear el viaje".En este contexto, y siempre de acuerdo a CNN, Washington no descarta la posibilidad de que China envíe cazas a la autoproclamada 'zona de defensa aérea' de Taipéi, algo que a su vez provocará medidas de respuesta por parte de Taiwán y EEUU, según la cadena."Hay que comenzar primero por la causa del temor. La causa de la causa, es la causa de la razón causada", observa en un juego de palabras el director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar.Entonces, el analista se plantea una serie de cuestiones, a las que responde automáticamente. "¿A qué va Pelosi a Taiwán? ¿Por qué va Pelosi a Taiwán? Pelosi es uno de los altos cargos de la administración norteamericana. No es cualquiera. No es un diplomático, no es un asesor, no es un empresario. No, no", apunta Aguilar.En este sentido, el experto advierte que "estamos hablando, creo, del tercer cargo de importancia en los EEUU de América: es la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces, que vaya a Taiwán, lógicamente China lo entiende como una clara provocación, como un claro apoyo a un régimen, el de Taiwán, que China no reconoce por considerar que eso es territorio nacional chino", y además aceptado internacionalmente".Reconocimiento internacionalEl analista abunda al respecto que, de hecho, Taiwán no tiene representación en Naciones Unidas [ONU]. "Incluso los EEUU reconocieron la existencia de una única China, etc. Entonces el viaje de Pelosi es una clara provocación".Aguilar vuelve a hacerse un planteo. "Ante esa provocación, ¿qué puede hacer China? Pues evidentemente, como eso es territorio nacional chino, como entiende que, entre la isla y el continente, eso es zona exclusiva de China, poner un cierre del espacio aéreo".En este sentido, el experto indica que se trata de un cierre del espacio aéreo como otras veces lo ha puesto unilateralmente los EEUU, por ejemplo, en Irak durante años, y que provocó que el país estuviera prácticamente bloqueado y sufriera terribles hambrunas que llevaron a cientos de miles de muertos.El que a hierro mata…"Entonces, que China tome una medida de este tipo, precisamente a los EEUU no les debería de extrañar, porque son medidas como a las que EEUU está acostumbrado a utilizar. ¿Qué es lo sorprendente aquí para los norteamericanos? Que ya no son ellos los que lo hacen: que se lo hacen a ellos. Y claro, molesta. Y entonces es una provocación, 'y es que China no sigue un orden basado en reglas, en mis reglas, y es que así no se puede'", ironiza Aguilar."Y esto es el fondo de la cuestión. ¿Qué puede pasar si eso se lleva adelante? Pues efectivamente puede haber una situación de alta tensión. Evidentemente [EEUU] no va a arriesgarse a que Pelosi vaya en un avión en dirección a Taiwán y que pueda ocurrir cualquier incidente, o cualquier accidente, porque cualquier cosa puede ocurrir, y que la cosa acabe peor. Y además, en una situación de escalada cuasi bélica. Estamos en un 'tira y afloja' que ya se veía venir desde hace mucho tiempo en esa zona del Indo-Pacífico, y que en cualquier momento puede explotar. Y además EEUU está deseando que explote, y realiza acciones para que explote", sentencia Juan Aguilar.

