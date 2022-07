https://mundo.sputniknews.com/20220723/colombia-pierde-una-oportunidad-de-investigacion-si-se-acaban-proyectos-de-fracking-1128632710.html

Colombia pierde una oportunidad de investigación si se acaban proyectos de 'fracking'

Colombia pierde una oportunidad de investigación si se acaban proyectos de 'fracking'

BOGOTÁ (Sputnik) — En marzo de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia otorgó la licencia a la petrolera estatal Ecopetrol para... 23.07.2022, Sputnik Mundo

Este proyecto estudiará los impactos y la viabilidad de iniciar la explotación de gas a través del mecanismo de fracking, un método para extraer recursos energéticos que ha generado polémica por su daño al ambiente.Con la llegada del nuevo Gobierno, que presidirá Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, se interrumpirán estos proyectos y la extracción de gas con este método; así lo informó la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, el pasado 25 de junio en entrevista con Blu Radio.El profesor investigador de la Universidad del Rosario de Bogotá y Universidad Nacional, Manuel Guzmán Hennessey, dijo a Sputnik que eliminar esos planes piloto no es beneficioso para el desarrollo científico de Colombia."Pienso que Colombia pierde si suspende los proyectos piloto, pues tienen el objetivo de elaborar conocimientos científicos sobre las posibilidades de aplicar en Colombia el fracking y no está establecido que sean unos proyectos de fines", explicó el especialista, quien añadió que Colombia perdería "la posibilidad de saber los parámetros establecidos"El experto ambiental asegura que es necesario que se continúen estos proyectos piloto, pero bajo la recomendación de la Comisión de Expertos, grupo creado para analizar de manera científica los impactos del fracking."Ahora bien, estos proyectos piloto deben hacerse acogiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos y dentro de estas recomendaciones está la seguridad de las comunidades y la transparencia en los procesos, estos dos últimos factores no se han cumplido cabalmente", dijo Hennessey.Por su parte, la Alianza Colombia libre de fracking cree que eliminar este tipo de iniciativas de explotación energética ayuda a cuidar los ecosistemas y el agua, pues está comprobado que "las afectaciones del fracking a los ecosistemas y en la reducción hídrica pueden generar un aumento en los conflictos socioambientales, en busca de un acceso equitativo y sostenible".Por ahora se debe esperar a que inicie su mandato el nuevo Gobierno para ver qué medidas tomará con respecto a la energía y el cuidado del medio ambiente.

