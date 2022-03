https://mundo.sputniknews.com/20220328/autoridad-de-licencias-ambientales-de-colombia-autoriza-un-proyecto-piloto-de-fracking-de-ecopetrol-1123685289.html

Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia autoriza un proyecto piloto de fracking de Ecopetrol

BOGOTÁ (Sputnik) — La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia dio luz verde, entre críticas de activistas, al primer proyecto piloto de... 28.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

medioambiente

ecopetrol

petróleo

ANLA explica que tomó la decisión en el marco del Decreto 328 del 28 de febrero de 2020, que estableció los lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal (FHPH).Además, detalla que la solicitud de este trámite lo adelantó la petrolera estatal Ecopetrol para desarrollar pruebas piloto de yacimientos no convencionales en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, para la puesta en funcionamiento de una plataforma y un pozo de fracturamiento hidráulico". Asimismo, aclara que contra la decisión tomada, "procede el recurso de reposición".RechazoLa Alianza Colombia Libre de Fracking rechazó en un comunicado lo que calificó como "un proceso de licitamiento ambiental inédito, desarrollado en menos de cinco meses".La organización lamenta en el texto que ANLA apruebe licencia para "el primer pozo piloto de fracking en manos de la empresa Ecopetrol en el municipio Puerto Wilches", en medio de "numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de una activista de la región".Además, critican "el falso discurso de Duque que se vende en el extranjero como defensor del ambiente al tiempo que acelera en Colombia proyectos de fracking que generarían emisiones que sobrepasarían ampliamente los calificados como 'ambiciosos' compromisos del país en materia climática".Por su parte, el candidato presidencial por la coalición izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, también se manifestó contra la noticia y escribió en su cuenta de Twitter que "el fracking es el mecanismo más depredador pues acaba con el agua del territorio para continuar un sistema económico basado en hidrocarburos".Según el comunicado de ANLA, los resultados de los Proyectos Piloto de Yacimientos no Convencionales serán objeto de estudio especial por parte del Comité de Evaluación, que hará seguimiento técnico y científico de estos pilotos.Finalmente aclara que ANLA no forma parte del Comité de Evaluación.

colombia

