Perseverance encuentra una inesperada cuerda en Marte y esta fue la explicación de la NASA

https://mundo.sputniknews.com/20220722/perseverance-encuentra-una-inesperada-cuerda-en-marte-y-esta-fue-la-explicacion-de-la-nasa--1128622457.html

Perseverance encuentra una inesperada cuerda en Marte y esta fue la explicaci贸n de la NASA

Perseverance encuentra una inesperada cuerda en Marte y esta fue la explicaci贸n de la NASA

El robot Rover Perseverance, que explora la superficie del planeta Marte, captur贸 con su c谩mara frontal el que parece el desecho de una cuerda. 22.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-22T20:51+0000

2022-07-22T20:51+0000

2022-07-22T20:52+0000

ciencia

marte

nasa

agencia espacial europea (esa)

馃獝 astronom铆a

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1128623060_0:239:1296:968_1920x0_80_0_0_ad5494b9df94fc68e199e1baef41a627.png

Un vocero de la Administraci贸n Nacional de Aeron谩utica y el Espacio (NASA, por sus siglas en ingl茅s) de Estados Unidos inform贸 que se trata probablemente de un residuo de misiones anteriores, si bien reconoci贸 que no se han descartado todas las posibilidades.El objeto fue registrado por la c谩mara del rover el 12 de julio y la NASA estima que se podr铆a tratar de un fragmento de la manta t茅rmica con que el robot explorador aterriz贸 en el llamado planeta rojo, en febrero de 2021.Si bien la NASA esteriliza los objetos que env铆a al espacio para no transmitir microbios terrestres en sus misiones, es normal que en las operaciones de sus robots se abandonen trozos o escombro que estos aparatos especializados no pueden recoger tras de s铆.La NASA inform贸 que trabaja de manera coordinada con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en ingl茅s) para recibir de vuelta en la Tierra muestras recogidas en el planeta rojo y comenzar su an谩lisis.Las muestras fueron recogidas por el Perseverance durante su exploraci贸n del cr谩ter Jezero.Adem谩s, subray贸 que se trata de la primera devoluci贸n de muestras de otro planeta en la historia de la ciencia astron贸mica.

https://mundo.sputniknews.com/20220607/el-curiosity-capta-unas-extranas-torres-de-roca-en-marte--foto-1126409347.html

marte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

marte, nasa, agencia espacial europea (esa), 馃獝 astronom铆a