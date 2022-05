https://mundo.sputniknews.com/20220521/de-la-unam-a-la-nasa-la-ingeniera-mexicana-que-recibira-entrenamiento-espacial-1125693680.html

De la UNAM a la NASA: la ingeniera mexicana que recibirá entrenamiento espacial

Zitlally Balbuena estudia el noveno semestre de ingeniería química en la UNAM y este otoño recibirá entrenamiento como astronauta en el Centro Espacial y de... 21.05.2022, Sputnik Mundo

La mexicana, estudiante de ingeniería química en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), diseñó un proyecto de eliminación de residuos como el dióxido de carbono y satélites no funcionales en la Luna.Su iniciativa le valió ser elegida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para obtener una estancia académica, donde compartirá experiencias con otros 59 seleccionados de varios países.Sputnik conversó con la seleccionada acerca de sus expectativas de esta experiencia, así como su trayectoria humana y profesional. La llamada telefónica de este medio interrumpe el momento de estudio de Balbuena."Ese proyecto lo había estudiado en un semestre, entonces esto me ayudó bastante en tener un progreso o ya tenerlo avanzado para poderlo exponer ante el programa de la NASA", relata.La importancia de la educación públicaLas universidades públicas en México están llenas de estudiantes muy buenos, capaces, talentosos, que pueden seguir sus estudios si aprovechan las oportunidades que ofrecen instituciones como la NASA, aunque en ocasiones falta difusión, considera Balbuena."Creo que con esta oportunidad que logré tomar se podrá ver más la capacidad de que más estudiantes, y principalmente mujeres, puedan cumplir con sus sueños y sus metas", apunta la joven.Las Facultades de Estudios Superiores (FES) fueron concebidas como planteles universitarios que apuntaran a descentralizar la oferta académica de la UNAM fuera de la Ciudad Universitaria, el campus central ubicado en el sur de la capital del país. Gracias a esa política de la misma UNAM, existen recintos universitarios en Iztacala, Zaragoza, Aragón y Acatlán, que son zonas ubicadas en la periferia de la Ciudad de México, donde generalmente no existen las mismas oportunidades económicas ni sociales que en otras latitudes de la urbe. Cuestionada sobre el significado de pasar de México a la NASA, Zitlally reconoce que hay carencias en su plantel, pero que también existen oportunidades de sobreponerse a la dificultad mediante el tesón estudiantil.La química en todas partesBalbuena, de 24 años, coincide con el diagnóstico de Walter White, personaje ficticio que protagoniza la exitosa serie Breaking Bad y químico de formación, de que la química está en todas partes, en cualquier punto al que volteemos a ver."Siento que la química nos rodea en todos lados, de manera personal creo que la química la podemos llevar a cabo desde un negocio hasta una investigación o también podríamos utilizarla inconscientemente", argumenta.Más mujeres cumpliendo sus sueños"Creo que la desigualdad laboral ha sido un gran reto no solamente en nuestro país, sino mundialmente. Poco a poco las mujeres hemos logrado abrirnos el camino con nuestra inteligencia, con nuestro talento", expone Zitlally."Y claramente me gustaría mucho que mis compañeras próximamente consigan un buen lugar de trabajo laboral, y creo que demostrando que somos un gran talento vamos a tener más oportunidades y vamos a darnos a conocer", agrega.El paso por la NASA, lo tiene claro la joven universitaria, es apenas un paso en una proyección ambiciosa que ahora hace labores profesionales en una empresa farmacéutica y que se perfila a seguir estudiando en el extranjero.

