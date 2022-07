https://mundo.sputniknews.com/20220722/otro-problema-de-mexico-en-el-t-mec-solicitan-revisar-el-impacto-ambiental-1128613177.html

Otro problema de México en el T-MEC: solicitan revisar el impacto ambiental

En medio de las solicitudes de audiencia que realizaron Estados Unidos y Canadá a México por posibles violaciones a su Tratado de Libre Comercio (T-MEC)... 22.07.2022, Sputnik Mundo

En total, fueron seis organizaciones civiles y 19 personas las iniciaron una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) para que determine si esta obra del gobierno mexicano no violó algunas cláusulas del T-MEC.En concreto, la petición SEM-22-002 (Tren Maya) acusa al Gobierno mexicano de no realizar una evaluación de impacto ambiental adecuado para este tipo de proyectos.Según organizaciones Moce Yax Cuxtal, A.C., Grupo Gema del Mayab, A.C., Jaguar Wild Center, A.C., Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren y Cenotes Urbanos, México, al ser un proyecto tan fragmentado no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos indirectos y residuales.Incluso, acusaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador de presentar estudios de suelo y geofísicos que son inadecuados para la fragilidad del krast y el suelo de la península de Yucatán, por lo que existe un alto riesgo de hundimiento de la infraestructura y accidentes del transporte del combustible.Entre los instrumentos legales nacionales e internacionales que acusan habría violado el proyecto están la Constitución al Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.El CCA fue creada en 1994 como una organización intergubernamental entre México, EEUU y Canadá como parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental que se firmó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), hoy T-MEC.

