https://mundo.sputniknews.com/20220722/el-panda-mas-longevo-del-mundo-muere-a-los-35-anos-en-hong-kong-1128613556.html

El panda más longevo del mundo muere a los 35 años en Hong Kong

El panda más longevo del mundo muere a los 35 años en Hong Kong

An An era el panda gigante macho más longevo del mundo. Murió en Hong Kong tras ser sometido a la eutanasia debido a su mal estado de salud, se negaba a comer... 22.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-22T17:16+0000

2022-07-22T17:16+0000

2022-07-22T17:16+0000

internacional

medioambiente

animales

panda

hong kong

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1128613287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_19b58eaac516d99ff8abc8129a3e0a51.jpg

Con el fin de evitar el sufrimiento de An An, los veterinarios del Parque Oceánico y las autoridades gubernamentales de Hong Kong realizaron una serie de consultas con el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China y llegaron a la conclusión de autorizar la eutanasia para este oso.El 21 de julio, los trabajadores y los visitantes del parque celebraron una ceremonia de despedida por la muerte del querido animal. Él fue como un miembro de la familia que creció con el parque y que estuvo vinculado con los residentes locales y turistas, dijeron desde el zoológico."An An nos dejó recuerdos agradables. Se echará de menos su inteligencia y su carácter lúdico", expresó el presidente de la Corporación del Parque Oceánico, Paulo Pong, en un comunicado.Los osos de bambú fueron entregados a Hong Kong como un obsequio por parte de China continental en 1999. Pekín suele practicar la "diplomacia del panda", que consiste en alquilar estos animales a otros países como señal de buena voluntad.

https://mundo.sputniknews.com/20210906/el-zoo-de-madrid-da-la-bienvenida-a-dos-cachorros-de-panda-1115790684.html

hong kong

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, animales, panda, hong kong