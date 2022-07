https://mundo.sputniknews.com/20220722/el-dinero-no-lo-compra-todo-el-problema-del-principe-enrique-con-el-reino-unido-1128627612.html

El dinero no lo compra todo: el problema del príncipe Enrique con el Reino Unido

El dinero no lo compra todo: el problema del príncipe Enrique con el Reino Unido

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle ya no son protegidos por el servicio de seguridad del Estado por haber renunciado a sus funciones como familia... 22.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-22T23:56+0000

2022-07-22T23:56+0000

2022-07-22T23:56+0000

internacional

príncipe harry

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

meghan markle

reino unido

londres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1114955882_0:27:1726:998_1920x0_80_0_0_bab750289710c8f7e376d70977c9ff76.jpg

Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido se niega a que la pareja sea custodiada por las autoridades oficiales, aun cuando el príncipe pague cuantiosas sumas de dinero. Antes, Enrique y Meghan gozaban de protección oficial pagada por los propios contribuyentes británicos con sus impuestos. Esta situación ha derivado en un pleito legal entre el Gobierno británico y el Duque de Sussex, quien insiste en solicitar seguridad cuando viaje al Reino Unido. Este 22 de julio, un juez en Londres, Jonathan Swift, determinó que Enrique sí puede llevar a la Administración británica a la Corte para resolver el desacuerdo.La pareja perdió la protección oficial financiada con fondos públicos cuando renunció a la realeza británica y se mudó a Estados Unidos, en 2020, pero la autoridad judicial autorizó llevar el caso a audiencia en la Corte Suprema de Londres.El príncipe ha dicho que quiere pagar a la policía británica cuando esté en el Reino Unido porque su equipo estadounidense de seguridad no tiene la jurisdicción adecuada en la isla como para acceder a su información de inteligencia.No se ha fijado fecha para la posible audiencia entre las partes, puntualizó la agencia de noticias Associated Press (AP).La actriz Meghan Markle y el príncipe Enrique decidieron separarse de la familia real luego de que consideraron que fue víctima de actitudes racistas e intrusivas de parte de las empresas periodísticas británicas.Además, al considerar que la isla británica no es lo suficientemente segura para la crianza, Enrique tampoco quiere que sus hijos, de tres y un año de edad, vivan en ella, de acuerdo con los abogados del príncipe.

https://mundo.sputniknews.com/20220213/el-nuevo-libro-del-principe-harry-podria-ser-una-bomba-para-la-monarquia-britanica-1121605399.html

https://mundo.sputniknews.com/20211202/meghan-markle-gana-la-apelacion-en-su-pleito-de-privacidad-contra-el-mail-on-sunday-1118901176.html

reino unido

londres

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

príncipe harry, el conflicto de harry y meghan con la familia real británica, meghan markle, reino unido, londres