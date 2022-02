https://mundo.sputniknews.com/20220213/el-nuevo-libro-del-principe-harry-podria-ser-una-bomba-para-la-monarquia-britanica-1121605399.html

El nuevo libro del príncipe Harry podría ser una bomba para la monarquía británica

El nuevo libro del príncipe Harry podría ser una bomba para la monarquía británica

Según informes, un amigo del príncipe explicó que Harry y su hermano, el príncipe William, nunca fueron cercanos a su madrastra Camilla, "y todavía no lo son". 13.02.2022, Sputnik Mundo

The Mirror informa que Camilla, la duquesa de Cornualles, probablemente no quede muy bien parada en una memoria escrita por su hijastro, el príncipe Harry.Si bien Harry aprovechó su última aparición pública para rendir homenaje a su difunta madre, la princesa Diana, se mantuvo en silencio sobre la noticia del futuro papel de Camilla como reina consorte cuando el príncipe Carlos se convierta en rey, y los amigos de Harry sugirieron que el silencio del duque de Sussex sobre el asunto "dice mucho"."Aunque las tensiones entre los dos han disminuido a lo largo de los años, fue más una muestra de unidad que una relación cercana. Hubo grandes problemas al principio, pero a medida que Harry y su hermano William envejecían y maduraban, las cosas mejoraron y ahora pueden coexistir como adultos", dijo el amigo. "Nunca estuvieron cerca de ella y todavía no lo están".La fuente del periódico también señaló que el lucrativo acuerdo de memorias de Harry "establece que debe incluir detalles personales de arreglos personales y familiares"."Y será una versión muy íntima de sus sentimientos sobre su familia y lo que pasó en la ruptura de la relación", explicaron. "Si creen que se ha suavizado, están equivocados. Solo esperen a que salga el libro porque eso sacudirá a la monarquía hasta la médula".Se espera que el libro del príncipe se publique en el período previo a la Navidad.

