Cierran el caso de presunto incesto contra Ricky Martin: su sobrino retiró la demanda

Cierran el caso de presunto incesto contra Ricky Martin: su sobrino retiró la demanda

El caso de supuesto incesto contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin está cerrado. Su sobrino, que le acusó de acoso sexual, desistió voluntariamente. El... 22.07.2022, Sputnik Mundo

"El peticionario desistió voluntariamente, por lo que el caso fue archivado y no quedan procedimientos posteriores'', informó el vocero, quien no estaba autorizado a ser identificado bajo las normas del tribunal, a The Associated Press.A principios de julio, un juez emitió una orden de restricción contra el cantante puertorriqueño. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la Policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado.El cantante dijo recientemente en un tuit que la orden se basó en acusaciones completamente falsas y que enfrentaría el proceso "con la responsabilidad que me caracteriza".La audiencia de revisión del caso se desarrolló el 21 de julio por la mañana a puerta cerrada y las partes participaron de forma virtual.A mediados de julio, el sobrino de Ricky Martin lo acusó de violencia. En el juicio, el chico afirmó que el cantante le había obligado a mantener relaciones sexuales con él. Martin se enfrentaba a una posible sentencia de hasta cincuenta años de prisión por incesto.

