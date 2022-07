Ricky Martin está en problemas: emiten orden de restricción en su contra

https://mundo.sputniknews.com/20220704/ricky-martin-esta-en-problemas-emiten-orden-de-restriccion-en-su-contra-1127754702.html

El hecho se dio a conocer este 3 de julio cuando las autoridades boricuas informaron que se había emitido una orden de restricción contra el intérprete de Livin' la vida loca, la cual no pudieron entregar de forma presencial porque no localizaron al cantante.La orden señala que la persona solicitante mantuvo una relación sentimental con Martin durante siete meses, pero al terminar, el artista acosó durante dos meses a la persona, esperándolo afuera de su casa, razón por la cual solicitó la protección de las autoridades.En respuesta, Ricky Martin emitió un comunicado en el que afirma que la orden "se basa en alegaciones totalmente falsas" por lo que enfrentará el proceso de forma responsable. El artista no quiso pronunciarse de manera personal ni dar más detalles al tratarse de un litigio en curso.Un sobrino detrás de la denunciaLuego de darse a conocer la acusación, Eric Martin, medio hermano de Ricky Martin, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que asegura que fue un sobrino quien habría denuncia al cantante boricua.Según la explicación que dio en la publicación, se trata de un familiar que lleva mucho tiempo "desaparecido" y que aparentemente tiene "problemas mentales".En su pronunciamiento, Eric Martin desestimó la orden y afirmó que su medio hermano es incapaz de hacer algo como lo que lo acusan. Además, cuestionó por qué su sobrino no acudió a la familia cuando se dio el problema con Ricky Martin.La orden de restricción se emite unos días después de que la exmanager de Ricky Martin, Rebecca Drucker, demandó al cantante por no pagarle regalías, razón por la que exige un pago de tres millones de dólares.Según Drucker, ella fue la responsable de levantar la carrera de Ricky Martin en los últimos dos años, sin que haya recibido el pago correspondiente por acordar contratos publicitarios y giras, como la que realizó con Enrique Iglesias.Drucker ya había trabajado con Martin entre 2014 y 2018, hasta que tuvo un percance en Dubai con el representante del boricua, José Vega, un hecho que ejemplifica el "ambiente laboral tóxico" en el que se desenvolvía, según la demanda que inició ante una corte de Los Ángeles.

