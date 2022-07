https://mundo.sputniknews.com/20220721/otro-feminicidio-escandaliza-a-mexico-fue-quemada-viva-en-un-parque-1128556289.html

Otro feminicidio escandaliza a México: fue quemada viva en un parque

Las amenazas de sus vecinos se cumplieron y Luz María Padilla, una madre mexicana de 35 años, murió tras ser quemada viva el pasado 16 de julio, a pesar de que... 21.07.2022, Sputnik Mundo

El ataque ocurrió en un parque de Zapopan, en el estado de Jalisco, en el centro de México, tras dos meses de denuncias públicas y ante el Ministerio Público que realizó Padilla, luego de ser víctima de un ataque con cloro industrial por parte de los mismos vecinos que pintaron en sus escaleras: "Te vamos a morir por machorra" y "Te vamos a quemar viva".Las autoridades locales, que negaron la protección a Luz María, confirmaron que una persona se entregó por el caso, aunque, de acuerdo con las primeras indagatorias, no habría estado en el lugar de la gresión, pero sí está vinculado a otro caso de violencia.De la amenaza al ataqueDesde mediados de mayo, Luz María Padilla denunció a través de redes sociales cómo sus vecinos comenzaron a amenazarla de muerte con pintas, aparentemente porque les molestaba el ruido que hacía su hijo con autismo cuando tenía una crisis.Las amenazas se convirtieron en agresiones cuando sus vecinos decidieron lanzarle cloro industrial lo que le provocó varios daños físicos.Tras el ataque, la integrante del colectivo Yo Cuido (una red de apoyo para visibilizar el cuidado como trabajo) denunció ante la Comisaría de Zapopan lo ocurrido y solicitó adherirse al programa Pulso de Vida, creado para proteger a mujeres en riesgo de muerte. A pesar de la evidencia, las autoridades le negaron la protección por falta de elementos.Posteriormente, Luz María Padilla acudió a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco a interponer una denuncia por amenazas, por lo cual recibió medidas de protección como rondines de vigilancia de patrullas, según la versión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.De acuerdo Yo Cuido, estas medidas terminaron el pasado 9 de julio sin que se hiciera algo en contra de los agresores.Desde las primeras amenazas y el ataque con cloro ocurrido a mediados de mayo y hasta el día de su asesinato, Luz María registró en sus redes sociales cómo sus vecinos ocupaban los espacios comunes, realizaban fiestas con un volumen alto y tenían a su perro sin correa en los pasillos. Incluso, cuestionó que la Policía de Zapopan sí actuó cuando sus vecinos se quejaron de su hijo, pero no cuando ella se quejaba de la música.El pasado 16 de julio, cuatro personas arrojaron alcohol y quemaron viva a Luz María Padilla en un parque cercano a su casa, ante la mirada de los habitantes de la zona que no pudieron evitar el ataque. La mujer, con el 80% de su cuerpo quemado, estuvo hospitalizada un par de días hasta que falleció el pasado 19 de julio.Sin señales de los agresoresA pesar de las denuncias de Padilla Gutiérrez, hasta el momento las autoridades no han detenido a ninguno de los presuntos responsables del caso, mismo que la Fiscalía estatal ya investiga como feminicidio.La tarde del 20 de julio, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que una persona se había entregado para rendir su declaración por el caso; no obstante, un día después, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, precisó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que dicho sujeto no estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el ataque con fuego.En un mensaje publicado en sus redes sociales, Méndez Ruiz detalló que la persona que se entregó, identificada como Ismael 'N', ya había rendido su testimonio. Además, informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por lesiones, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas vinculados a otro caso.AMLO culpa al neoliberalismoAl ser cuestionado por el caso durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que atribuía el caso "al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal".El mandatario mexicano hizo un llamado para ver el tema "de fondo" y consideró que durante dicho periodo se abandonó la promoción de los valores y se privilegió "lo material"."Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. ¿Qué les importaba a los que venían saqueando a sus anchas el daño que iban a ocasionar o a los tecnócratas sobre los años que iban a causar, si elevaban a rango supremo lo material?", declaró López Obrador.

