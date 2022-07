https://mundo.sputniknews.com/20220721/militares-venezolanos-listos-para-demostrar-sus-destrezas-en-los-army-games-2022-1128574274.html

Militares venezolanos, listos para demostrar sus destrezas en los Army Games 2022

Militares venezolanos, listos para demostrar sus destrezas en los Army Games 2022

21.07.2022

Una delegación con más de 200 militares venezolanos fueron autorizados para partir a Rusia y otros países de Europa y Asia a participar de los International Army Games 2022, que se celebrarán del 13 al 27 de agosto y del que participarán 275 equipos de cerca de 40 países.La competencia, que en esta edición por primera vez tendrá una prueba en Venezuela, ha ganado mucha popularidad en el mundo por los retos y las disciplinas que ha ido incorporando año tras año desde su inauguración en 2015.El ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, destacó durante el acto de abanderamiento de los equipos que participarán del certamen mundial la importancia de los juegos militares y de sus anfitriones, la Federación Rusa.Venezuela, sede de los Army Games 2022El General en Jefe venezolano resaltó el hecho de que Venezuela será sede por primera vez de los Army Games 2022 y acogerá la prueba Frontera Francotirador en una escenario ubicado en el centroccidente del país especialmente diseñado para dicha competencia. Asimismo, Padrino López salió al cruce de informaciones falsas sobre "maniobras de campaña" en el contexto de los Juegos Militares."Aquí no va a haber juegos de guerra o maniobras de campaña, que implican mover unidades en el terreno, como han querido decir aquí los opinadores de oficio, aquí lo que va a haber son juegos militares que implican una competencia para demostrar la destreza de cada equipo", desmintió Padrino.El ministro de Defensa venezolano explicó que los juegos de guerra se hacen sobre la base de una planificación hipotética para poner en práctica todo el proceso de planificación militar en la toma de decisiones. Padrino López mencionó como ejemplos la Operación Balboa, un ejercicio militar hecho en España en 2001 que tenía como hipótesis la invasión a Venezuela con apoyo de EEUU; o las maniobras militares Puma, que durante la administración de Mauricio Macri realizaron las Fuerzas Armadas Argentinas para una posible invasión a Venezuela ordenada por Donald Trump."Aquí no va a haber ejercicios tácticos coordinados con otros países, que implica el traslado de buques, de aviones o submarinos a nuestra tierra. No. Son competencias militares de destreza, de adiestramiento de nuestros equipos y otros equipos del mundo que participan y ponen todo de sí para obtener los premios", concluyó el general Padrino.Oficiales y cadetes orgullosos de llevar la bandera venezolanaCordero integra la Brigada de Operaciones Especiales de la Armada venezolana y participará por segunda vez en los Army Games en la disciplina Estrella Polar, una especialidad dentro de la competencia que implica actividades múltiples, como paracaidismo, natación, francotiradores, explosivos y otras."El año pasado fue nuestra primera vez en esta disciplina, y esta vez vamos mucho mejor preparados, tenemos mejor entrenamiento y equipamiento, ya conocemos las canchas y la experiencia del año pasado nos hace más fuertes", le dijo a Sputnik este oficial de la Armada Bolivariana que viajará en las próximas horas a Bielorrusia, donde se desarrollará su competencia.Otro oficial de la Armada confesó a Sputnik que participar Juegos Militares Internacionales implican un "nivel de exigencia física y mental" que es muy importante para el adiestramiento como militar."También nos lleva a preparar tiradores de larga distancia, de 400 o 450 metros, los francotiradores y la parte de los tanques, en verdad nos ayuda mucho para la preparación de nuestras tropas", respondió el teniente de navío Tayupo Romero, quien participará en la disciplina Desembarco naval por tercera vez.Junto con los equipos competidores que irán a los Army Games 2022 se encontraba una delegación de jóvenes de la Academia Militar de Venezuela, que participará en los terceros Juegos Mundiales de Cadetes, a realizarse también en Rusia.Génesis Gudiño Torres es una alférez auxiliar del Ejército bolivariano y destacada atleta en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros. Recibió de parte del General Padrino López la bandera de Venezuela en representación del centenar de jóvenes que irán "orgullosos a llevar el estandarte tricolor"."Es la primera vez que participo de esta competencia y es mucho el orgullo, mi mayor honor va a ser dejar en alto el nombre de mi país, Venezuela", le manifestó Gudiño Torres a Sputnik.

