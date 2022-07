https://mundo.sputniknews.com/20220721/duque-cree-que-con-elecciones-libres-retornara-la-esperanza-a-venezuela-1128528461.html

Duque cree que con elecciones libres retornará la "esperanza" a Venezuela

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en la instalación del nuevo Congreso, que con elecciones libres retornará la esperanza a... 21.07.2022, Sputnik Mundo

"Colombia es el refugio de los migrantes que huyen por nuestras carreteras de la opresión y la falta de oportunidades. Más de 1,2 millones de ellos ya son parte del programa: Información y Prensa Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es un ejemplo en el mundo, con el que creamos nuevas oportunidades de vida. A ellos y a todos los venezolanos les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones, y que son las elecciones libres la única manera como debe retornar la esperanza a Venezuela", afirmó.Durante este discurso, el presidente hizo una lista de los que, para él, son los logros de su Gobierno, entre los que incluyó la migración y los más de un millón de venezolanos que llegaron al país.Duque resaltó las alianzas internacionales de Colombia, sobre todo el nombramiento del país como miembro no permanente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por parte de EEUU."Prosur [Foro para el Progreso de América del Sur], Alianza del Pacífico y la CAN [Comunidad Andina] en donde ocupamos la presidencia pro tempore. Y también, en la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], por primera vez en nuestra historia. Nuestro país, además, fue nombrado aliado estratégico no miembro permanente de la OTAN, por los Estados Unidos, reafirmando el buen momento de nuestras relaciones internacionales con las potencias mundiales y con nuestros vecinos", concluyó.Duque dejará la presidencia el próximo 7 de agosto cuando asuma Gustavo Petro, quien será el primer mandatario de izquierda del país.

