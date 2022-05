https://mundo.sputniknews.com/20220524/duque-califica-de-historico-nombramiento-de-colombia-como-aliado-estrategico-de-la-otan-1125803695.html

Duque califica de "histórico" nombramiento de Colombia como aliado estratégico de la OTAN

Duque califica de "histórico" nombramiento de Colombia como aliado estratégico de la OTAN

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de "histórica" la decisión de su par de EEUU, Joe Biden, de elevar a la nación sudamericana... 24.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-24T22:51+0000

2022-05-24T22:51+0000

2022-05-24T22:51+0000

américa latina

colombia

eeuu

otan

foro económico mundial en davos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1121620953_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7d8bdaaaf90ee9571b20f3c80650ce3c.jpg

El presidente colombiano insistió en que el nombramiento una clara señal del buen momento de las relaciones bilaterales."Primero, me parece que es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente Biden, y esto también nos permite ver cómo se van enfrentando las situaciones de la posverdad. Muchas personas dijeron que la relación con EEUU no estaba bien, que no había relación, que no había respaldo del presidente Biden", declaró el mandatario colombiano.Por su parte, la vicepresidente y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el anuncio de Biden de nombrar a Colombia como un aliado principal no perteneciente a la OTAN le da un estatus especial al país, sobre todo para la defensa nacional.La diplomática colombiana aseguró la designación implica una serie de ventajas, como financiamiento, entrenamiento recíproco y acceso a tecnología espacial.

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, eeuu, otan, foro económico mundial en davos