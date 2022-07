https://mundo.sputniknews.com/20220720/netflix-sigue-con-mala-racha-ahora-pierde-casi-un-millon-de-suscriptores-1128472166.html

Netflix sigue con mala racha: ahora pierde casi un millón de suscriptores

La empresa estadounidense Netflix sigue enfrentando una crisis de suscripciones tras el anuncio sobre cobros extras a los usuarios que compartan sus cuentas. 20.07.2022, Sputnik Mundo

La compañía más grande de películas y series por streaming en el mundo informó que perdió 970.000 suscriptores en el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, esa cifra resultó muy baja en comparación con los dos millones de suscriptores que había pronosticado como pérdida.Aunque esta disminución de suscripciones no provocó una caída financiera de la empresa, el clima entre los inversionistas no es del todo seguro, ya que el 21 de abril pasado las acciones de Netflix se desplomaron hasta en 39%, es decir, que la firma se devaluó en alrededor de 50.000 millones de dólares. En aquella ocasión, Netflix dijo que sus suscriptores se incrementarían en 2,5 millones, pero en lugar de eso el resultado fue negativo: perdió 200.000. Y aunque esta vez la disminución de suscripciones fue mucho mayor, el mercado no reaccionó negativamente. Al contrario: los papeles de la compañía subieron 8% durante la jornada del 19 de julio. Las pérdidas para la empresa, de cualquier modo, fueron inevitables. En el segundo trimestre de 2022, finalizado en junio, la firma ganó 1.441 millones de dólares, menos que los 1.597 millones de dólares que se embolsó el mismo periodo del ejercicio anterior. En ingresos, Netflix facturó 7.970 millones de dólares, frente a los 8.035 esperados. Analistas dijeron a medios como BBC y Reuters que el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things ayudó a Netflix a no perder tantos suscriptores como pronosticaba. Según datos de la propia empresa estadounidense, esta serie de horror y nostalgia por la década de 1980 ya superó las 1.000 millones de horas de reproducción y sólo está por debajo del Juego del Calamar, que obtuvo 1,600 millones de horas antes del primer mes de estreno.La última temporada de Stranger Things también alcanzó el primer sitio en las listas de los 10 programas más vistos de Netflix en 91 países, convirtiéndose así en la primera vez que una serie de televisión en inglés lo logra, de acuerdo con la firma de contenidos por streaming. El reporte de ganancias de Netflix sucedió horas después de que se anunciara que la plataforma cobrará una tarifa extra a sus usuarios que decidan compartir su cuenta con otras personas en otros dispositivos. La medida aplica sólo para cinco países: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

