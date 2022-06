https://mundo.sputniknews.com/20220619/netflix-tiene-sangre-en-sus-manos-mueren-en-tragico-accidente-dos-actores-en-mexico-1126982513.html

"Netflix tiene sangre en sus manos": mueren en trágico accidente dos actores en México

El gigante de 'streaming' parece no tener un buen año. Luego de la caída drástica que sufrió en el número de suscriptores, ahora Netflix ha sido acusado de... 19.06.2022, Sputnik Mundo

El incidente en cuestión tuvo lugar el pasado 16 de junio en Baja California, México, cuando la furgoneta en la que se desplazaban miembros del elenco de la serie The Chosen One se vio involucrada en un accidente de tránsito.Los actores Paco Mufote y Raymundo Garduño fallecieron en el accidente, mientras que otras seis personas resultaron heridas. Por el momento, se desconoce el estado de salud de los sobrevivientes.Personas vinculadas a la industria cinematográfica se apresuraron a responsabilizar a Netflix y a la productora Redrum, contratada por la plataforma para grabar la serie, por el fatal accidente que se saldó con la vida de los actores.Una de las principales críticas es que Netflix subcontrate empresas de producción con menos recursos para reducir costos, pero esto se hace a expensas de la seguridad de los trabajadores. En el caso del accidente en Baja California, la miniván en la que se trasladaba estaba en malas condiciones.Entre las personalidades que critican a Netflix se encuentra el cineasta Rick Zazueta (In a Parallel World, Our Barrio), quien publicó en su cuenta de Facebook una larga misiva en la que acusa a la productora Stacey Perkie y al director Everardo Gout por la tragedia.Además, afirma que "Netflix también tiene sangre en sus manos". Las razones son muy claras. De acuerdo con Zazueta, "la empresa multimillonaria optó por trabajar fuera del sindicato de actores ANDA e hizo el contrato con los ahora culpables de estas muertes, Everardo Gout y Stacy Perskie".La producción de la serie ha sido detenida y hasta el momento el gigante de streaming no se ha pronunciado.

