Medio Uruguay espera la vuelta a casa del delantero Luis Suárez

"Agradecer a todos los hinchas del Atlético. No voy a olvidar el cariño que me brindaron desde que llegué, y día a día en la calle tras no poder disfrutar con la gente la temporada pasada. Intenté devolverlo en el campo, me entregué al 200 por ciento a un club que me abrió las puertas. Me llevo al Atlético en mi corazón. Aúpa Atleti", dijo el uruguayo cuando se despidió de la que fue su última camiseta.