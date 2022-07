Amigos que comparten aromas: tips para saber quiénes son aliados de verdad

https://mundo.sputniknews.com/20220720/amigos-que-comparten-aromas-tips-para-saber-quienes-son-aliados-de-verdad--1128513644.html

Varios países latinoamericanos celebran el día del amigo cada 20 de julio. ¿Cómo reconocer a los amigos de verdad, cuántos amigos debemos tener, cómo nuestros olores pueden determinar quién será o no un nuevo amigo?, una especialista nos responde todas estas preguntas.

Argentina, Brasil y Uruguay celebran el Día del Amigo cada 20 de julio, en recuerdo de la acción de Enrique Febbraro, un argentino que envió 1.000 postales a cien países, el día que el hombre llegó a la Luna, entendiendo este hecho histórico como un gesto de amistad de la humanidad al universo.Obtuvo 700 respuestas. Y por eso patentó su idea en 1972 y así dio nacimiento al Día del Amigo, replicado luego en los vecinos Brasil y Uruguay.Tres días después, el 23 de julio, se celebra el Día de la Amistad en Bolivia, y el 30 de julio se celebra en Paraguay, país que inspiró a Naciones Unidas para declarar esta fecha como Día Internacional de la Amistad.La especialista brindó cinco tips, "un filtro mínimo para tener claridad", acerca de quiénes son verdaderos amigos:- Cuando la amistad es recíproca.- La persona que te dice la verdad, aunque no te guste.- Está junto a ti en todo momento.- Te apoyan en iniciativas aunque no estén de acuerdo.- Te aceptan tal cuál eres.Tener buenos amigos y sentirse querido nos hace estar de buen ánimo, optimistas y felices. Esto tiene no solo una explicación social, también hay un aspecto químico y físico."Así como el azúcar nos genera dopamina, la buena amistad, las buenas experiencias, relacionarnos con gente que nos hace felices también, tiene que ver con esa sustancia neuroquímica en el cerebro que nos da esa satisfacción", indicó Diaz."Todo lo que pensamos y sentimos tiene total relación con el funcionamiento celular de todo nuestro cuerpo; y ahí la amistad tiene un efecto muy poderoso. Hay muchos estudios en los que se indica que amistades fuertes en momentos de crisis como una enfermedad son fundamental para sacar al otro adelante", agregó la especialista colombiana.Los olores también determinan nuestras amistades, y nos acercan o nos alejan más a una persona. El Instituto Weizmann de Ciencia de Israel lo confirmó.Muchas personas sintieron o sienten una conexión instantánea al conocer a alguien, como si conservaran una amistad de muchos años. Los investigadores israelíes comenzaron a estudiar por qué ocurría esto.Analizaron a 20 parejas de amigos que manifestaron haber vivido esta sensación. Utilizaron una nariz electrónica para detectar componentes químicos del sudor de cada uno en remeras utilizadas por los participantes por cierto período de tiempo."Los amigos huelen de forma más similar que el resto", indica el informe. De esta forma confirmaron que, tal como ocurre con los animales, los humanos se huelen a mismos y esto determina el nivel de relacionamiento o amistad desarrollada entre pares.Este fue uno de los resultados de este extenso estudio donde se confirmó también la influencia de la química, en nuestras relaciones humanas.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

