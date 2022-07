https://mundo.sputniknews.com/20220719/mario-draghi-tocado-y-hundido-1128460542.html

Mario Draghi: tocado, ¿y hundido?

Mario Draghi: tocado, ¿y hundido?

No. Fue lo que le respondió el presidente de Italia, Sergio Mattarella, a la dimisión que le presentó el primer ministro, Mario Draghi, quien rechaza seguir en... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T16:50+0000

2022-07-19T16:50+0000

2022-07-19T16:50+0000

qué pasa

italia

mario draghi

sergio mattarella

movimiento 5 estrellas (m5s)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128460397_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_605144cf6968544eac0e7baebf2143e5.jpg

Mario Draghi: tocado, ¿y hundido? Mario Draghi: tocado, ¿y hundido?

Los detallesEl diablo está en los detalles, dice la frase. Y en este caso, 'el' detalle sobre el rechazo del M5S de apoyar el decreto fomentado por Draghi, consiste en que la ayuda que contemplaba el paquete del primer ministro, por valor de 26.000 millones de euros, resultaba "insuficiente" para el M5S.A continuación, Draghi presentó su dimisión a Mattarella, extremo que el presidente de Italia rechazó, emplazándolo a volver a presentarse al Parlamento para intentar destrabar la crisis política que enfrenta su Gobierno. "La mayoría de la unidad nacional que ha apoyado a este Gobierno desde su creación se ha ido, […] el pacto de confianza que subyace a la acción del gobierno ha fracasado", se lamentó Draghi.Situación complejaEl analista internacional Eduardo Luque sostiene que "realmente lo que tenemos es una situación muy compleja porque no solamente es el problema económico que puede ser mayor o menor, y que puede subsanar el problema de la inflación por un corto espacio de tiempo: hay un problema más de fondo, que es la protesta social que se va incrementando en todos los países europeos", detalla.Y aparte, según Luque, "hay otro factor importante, y es que el Movimiento 5 Estrellas, que es el mayoritario en el Parlamento, estaba dividido, y había un sector mayoritario que no veía el apoyo de Italia a la guerra con Ucrania, como un elemento que fuera bueno para la política o la economía italiana. Por lo tanto, en el fondo de la crisis italiana, también tenemos el problema de la guerra".En este sentido, el analista indica que "lo que vemos, que por ejemplo el primer ministro, el señor [Mario] Draghi, en este momento no es, sino el representante de las fuerzas que quieren la guerra, que se alinean detrás de EEUU, que son vasallos de EEUU, cuando hay otros actores políticos en Italia que este tema ya no lo ven con tanta claridad y que son profundamente reacios".

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

italia, mario draghi, sergio mattarella, movimiento 5 estrellas (m5s), аудио