https://mundo.sputniknews.com/20220719/el-presidente-de-argentina-extiende-la-moratoria-previsional-para-facilitar-la-jubilacion-1128456443.html

El presidente de Argentina extiende la moratoria previsional para facilitar la jubilación

El presidente de Argentina extiende la moratoria previsional para facilitar la jubilación

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, prorrogó por decreto la vigencia de la moratoria previsional vigente desde 2014 que... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T15:17+0000

2022-07-19T15:17+0000

2022-07-19T15:19+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

jubilación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106027/33/1060273306_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_0764127c7a06f9aed1c6eb68f775db0b.jpg

A cinco días de su caducidad, el mandatario extendió el plazo de la moratoria previsional, a falta de que el Congreso sancione una ley al respecto.Con este fin, el jefe de Estado recibió a la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.La iniciativa permite acceder a la jubilación a todas las personas a quienes no les fueron realizados sus aportes durante sus años de trabajo, situación que atañe sobre todo a millones de mujeres.En virtud de la normativa vigente, las personas que no cuentan con 30 años de aportes pero alcanzaron la edad para jubilarse, pueden regularizar su situación con un plan de 60 cuotas por el período que se extiende de 1993 a 2003.De no haberse extendido la moratoria previsional, nueve de cada diez mujeres se habrían visto impedidas de acceder a la jubilación una vez hubieran cumplido 60 años.Proyecto en ciernesA instancias de senadores afines a la vicepresidenta, Cristina Fernánez de Kirchner, el Senado aprobó el 30 de junio un proyecto dirigido a quienes están por alcanzar la edad jubilatoria entre 2022 y 2023 para que puedan acceder a un par de pagos y cancelar la deuda previsional que tuvieran por períodos faltantes hasta diciembre de 2012.El proyecto propone un plan de hasta 120 cuotas que se descuenta del haber jubilatorio y que equivalen al 29% de la base mínima imponible de remuneración, el mismo porcentaje que abonan los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes.La senadora Juliana di Tullio sostuvo que la ley beneficiaría a 477.000 mujeres y 295.000 hombres en condiciones de jubilarse.La norma también prevé la posibilidad de que otras 800.000 personas comiencen a pagar de manera anticipada su deuda previsional.La medida debe pasar por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, lo que se espera ocurra después del receso invernal de dos semanas en el que se encuentra el país.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/el-gobierno-de-argentina-ofrece-la-jubilacion-anticipada-para-las-personas-sin-empleo-1116571420.html

https://mundo.sputniknews.com/20201020/en-que-paises-viven-mejor-los-jubilados--1093188820.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alberto fernández, jubilación