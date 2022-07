https://mundo.sputniknews.com/20220719/china-prueba-con-exito-su-novedoso-misil-hipersonico-feitian-1-1128458672.html

China prueba con éxito su novedoso misil hipersónico Feitian-1

China prueba con éxito su novedoso misil hipersónico Feitian-1

Los militares chinos realizaron una prueba exitosa de su novedoso misil hipersónico Feitian-1. Su característica distintiva es que tiene un propulsor de ciclo... 19.07.2022, Sputnik Mundo

El sistema de propulsión es una combinación de un motor estatorreactor, un motor estatorreactor hipersónico y un motor cohete, explicaron sus creadores de la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad Politécnica del Noroeste de China. Es la primera vez que se utiliza un motor de este tipo en una aeronave hipersónica.Las pruebas del propulsor realizadas el 2 de julio pasado fueron exitosas: el motor pasó sin problemas de un modo de funcionamiento a otro.Este motor es el que permite al cohete acelerar a velocidades superiores a Mach 5 (cinco veces la velocidad del sonido), informa New Atlas. A medida que aumenta la velocidad, empieza a cambiar de un modo de funcionamiento a otro y a una mayor altura funciona en el modo clásico de motor de cohete.La ventaja de esta variante es que no necesita tanto oxígeno comprimido como un cohete convencional. Similar a un motor de reacción, simplemente recoge la cantidad de aire necesaria durante su vuelo. Esto le permite aumentar la carga útil del misil o proporcionar más combustible. Además, el Feitian-1 puede funcionar con combustible a base de queroseno.A finales de octubre pasado, Financial Times publicó que China había realizado una prueba de armas hipersónicas, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijiang, aseguró que había sido un ensayo de un vehículo espacial reutilizable.

