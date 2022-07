https://mundo.sputniknews.com/20220719/arranca-la-premier-liga-rusa-de-futbol-con-22-goles-en-8-partidos-5-empates-pero-ninguno-a-cero-1128449918.html

Arranca la Premier Liga Rusa de fútbol con 22 goles en 8 partidos, 5 empates, pero ninguno a cero

Arranca la Premier Liga Rusa de fútbol con 22 goles en 8 partidos, 5 empates, pero ninguno a cero

El pasado fin de semana arrancó la temporada 2022/2023 de la Premier Liga Rusa de fútbol. De los 8 partidos disputados en la primera jornada, en los que había... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T11:37+0000

2022-07-19T11:37+0000

2022-07-19T13:21+0000

cuestión aparte

fútbol

rusia

lokomotiv moscú

spartak

cska

zenit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1128449772_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_36361252e82f2ac9c73b1cf7918b2ba9.jpg

Arranca la Premier Liga Rusa de fútbol con 22 goles en 8 partidos, 5 empates, pero ninguno a cero Arranca la Premier Liga Rusa de fútbol con 22 goles en 8 partidos, 5 empates, pero ninguno a cero

La gran interrogante de la primer fecha de la temporada fue ¿en qué condiciones se encuentran los 16 equipos tras el éxodo masivo de jugadores y técnicos extranjeros motivados por el boicot del fútbol ruso por parte de la FIFA y la UEFA?Khimki - Zenit San Petersburgo, 1-1El partido jugado entre el campeón absoluto de la Premier Liga de Rusia, el Zenit San Petersburgo, y el FC Khimki, de las afueras de Moscú, dio el primer toque del balón de la nueva temporada.Si bien es cierto que los pupilos de Serguéi Semak venían abanderados, luego de haber apabullado al Spartak Moscú por 4-0 y conseguido por séptima vez la Súpercopa de Rusia, en esta ocasión el favorito se encontró con un hueso duro de roer e incluso estuvo a punto de sufrir el primer fiasco del año.Aún así, el punto conseguido por el Khimki en casa, se puede considerar como sensacional. Al poderoso trío brasileño del Zenit –Malcolm, Claudinho y Wendel– se sumó Rodrigao –contratación del FC Sochi, y el goleador Iván Serguéev, ex Krilia Sovétov, lo que suponía otro guayco de goles, a favor del campeón.En efecto, los primeros minutos el dominio del Zenit era abultado y el golazo de Wendel en el min. 17 vino por propio peso.No obstante, los locales no se doblegaron y comenzaron a hilvanar sus peligrosos contragolpes, que en dos oportunidades llevaban estampa de gol.En el segundo tiempo Khimki continuó intentando la paridad que llegó en el min. 84, por intermedio de un elegante gol de Mírzov.CSKA Moscú – Ural Ekaterimburgo, 2-0Para el equipo anfitrión, este encuentro fue el estreno oficial de su nuevo entrenador Vladímir Fedótov, quien ha reemplazado a Alexéi Berezutski, y también significó el regreso del delantero centro Fiódor Chálov.El amplio dominio en el campo de juego sobre el equipo visitante tuvo su primer fruto en el min. 45, obra de Iván Obliakov. En el min. 64, el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, proveniente recientemente del River Plate argentino, anotó el segundo de penal.El veterano gauardapalos Ígor Akinféev entró al campo de juego en el once inicial del CSKA comenzando así su vigésima temporada liguera, un récord que lo comparte ahora con el cerebral mediocampista Dmitri Loskov -histórico del FC Lokomotiv Moscú-, quien disputó su último partido en 2017.Oremburg – Krilia Sovétov, Samara, 2-4Fue el único resultado abultado de la primera fecha, y a pesar de ello, el modesto equipo de la ciudad de Oremburgo, de los Urales del Sur, no se dio por vencido hasta el pitido final, protagonizando el mejor encuentro de la primera fecha.El mediocampista de los visitantes Maxim Glushenkov, quien llegó por la ventana de transferencia actual procedente del Spartak Moscú, anotó dos goles y tuvo una asistencia. Con este resultado el equipo de las orillas del Volga se ha colocado como cabeza provisional de la tabla.Akhmat Grozni – Spartak Moscú, 1-1Los equipos capitalinos tradicionalmente tropiezan en la capital chechena, Grozni, más aún que el equipo de casa actualmente está dirigido por Andréi Talaláev, uno de los más talentosos entrenadores rusos.La garra y el empuje del equipo anfitrión estuvo a punto de dar un sorpresón, más aún que el Akhmat se puso en ventaja con un soberbio cabezazo de Timoféev, luego de un servicio de tiro de esquina finalizando el primer tiempo.En la segunda mitad, el dominio del FC AKhmat se hizo más notorio todavía. Sin embargo, en el min. 71 Agalárov erró un gol cantado para ampliar la ventaja a dos.Y funciono la regla futbolística: si no aprovechas y no anotas, tendrás que encajar. En el min. 83 Moses salvó al combinado de Moscú aprovechando un rechazo defensivo, bajó el balón con el pecho y lanzó un exquisito zapatazo desde fuera del área grande, decretando la paridad final.Torpedo Moscú – Sochi, 1-3Era uno de los resultados esperados. Recordemos que el FC Sochi se ha quedado sin Vladímir Fedótov, su entrenador, con el cual había recorrido un largo y exitoso camino, hasta lograr el subcampeonato la temporada pasada.Sin embargo, el club logró conservar su estilo de juego ofensivo lo que comprobó en el choque con el Torpedo, que regresó a la primera división por primera vez, desde la temporada 2014/15, y aún necesita tiempo para acomodarse en la Premier Liga.Lokomotiv Moscú – Parí Nizhni Nóvgorod, 1-1En los últimos tiempos el Lokomotiv dista mucho de aquel, del cual eran parte el estratega Yuri Siomin, y el crack peruano Jéfferson Farfán.El primer tiempo del encuentro resultó ser bastante aburrido, salvo una espectacular chilena que ejerció el joven guardameta local Daniil Judyakov fuera del área.El segundo tiempo tampoco tuvo acciones notables. Isidor abrió la cuenta para el Lokomotiv y Krótov logró el empate en el min. 70, en un partido bastante trabado.Krasnodar – Fákel Vorónezh, 2-2El debut de los de Vorónezh, uno de los nuevos inquilinos de la primera división, era intrigante y algunos especialistas pronosticaban una goleada a favor de los dueños de casa.‘A la hora de los loros’ el Fákel hizo honor a su nombre en español: ‘antorcha’ y encendieron las emociones de los espectadores del cilindro del Krasnodar obligando al máximo al fuerte equipo del Cáucaso Norte para quedarse con un sufrido empate.Dinamo Moscú – Rostov, 1-1En el estadio moscovita VTB Arena se jugó este esperado encuentro y su desarrollo mantuvo el interés del público asistente de comienzo a fin.El FC Rostov se quedó sin jugadores extranjeros después de que la FIFA les permitiera suspender unilateralmente los contratos con los clubes rusos.Sin embargo, el equipo dirigido por el carismático Valeri Karpin, ex seleccionador de Rusia, jugó en igualdad de condiciones contra los blanquiazules, incluso, estuvo a punto de salir victorioso.Con el pitido inicial, tanto Rostov como Dinamo comenzaron a mostrarse activamente en el ataque: ya en el sexto minuto, el disparo peligroso de los visitantes desde fuera del área grande fue desviado por el portero local Shunin. Dinamo respondió de inmediato con ataques de Makárov y Smólov, pero sus tiros cayeron directamente en las manos del portero de Rostov, Pesyakov.La abundancia de ataques de ambos equipos resultó en un gol anotadopor Gruliov en el min. 16, luego de un alucinante desborde de Smólov, quien entró en el área grande desde el flanco izquierdo driblando a varios defensas visitantes y la sirvió al centro, desde donde Gruliov anotó el primero de la velada.El portero Shunin pasó a jugar el más importante papel, ante la zaga del Dinamo bastante débil, desconcentrada e inoperante, salvo el uruguayo Varela.El segundo tiempo comenzó con un momento peligroso para los anfitriones: después de un tiro de esquina, el mediocampista del Dinamo Nicolo Moro envió el balón hacia la portería, pero el tiro dio en el poste. Casi de inmediato, Makárov tuvo otra ocasión de gol, pero no pudo acertar desde el borde del área grande.Y otra vez -‘Goles que no haces, goles que te hacen’- reza el dicho popular, así, en el min. 68 llegó el ansiado empate para los hombres del Rostoiv, anecdóticamente anotado por Nikolái Kamlichenko, ex jugador de los dueños de casa.ResumenPodemos constatar que ya la primera ronda liguera ha puesto en evidencia que podemos esperar partidos espectaculares y una tensa rivalidad pese a que por ahora los clubes rusos están apartados de torneos internacionales por decisión de la FIFA y la UEFA.

spartak

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

fútbol, rusia, lokomotiv moscú, spartak, cska, zenit, аудио