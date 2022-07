https://mundo.sputniknews.com/20220718/los-ministros-de-relaciones-exteriores-de-la-ue-acordaron-un-nuevo-paquete-de-sanciones-contra-1128428238.html

Los ministros de relaciones exteriores de la UE acuerdan un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

Los ministros de relaciones exteriores de la UE acuerdan un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

BUDAPEST (Sputnik) — La Unión Europea (UE) planea imponer sanciones a otras 48 personas y nueve organizaciones rusas, declaró el ministro de Exteriores de... 18.07.2022, Sputnik Mundo

Además, el canciller húngaro afirmó que en el marco del séptimo paquete de sanciones está previsto imponer un embargo al oro procedente de Rusia, restricciones adicionales a la contratación pública y a la captación de depósitos, así como a los servicios de contabilidad, auditoría y consultoría.Al mismo tiempo, indicó que el nuevo paquete de sanciones no contiene prohibiciones al transporte de energía y no afecta al banco ruso Gazprombank.Tras el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania, los países occidentales empezaron a imponer sanciones contra Rusia.Los líderes de la UE lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de sanciones antirrusas, que estipula entre otras cosas prohibir por etapas las importaciones de petróleo ruso.El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la política orientada a contener y debilitar a Rusia forma parte de la estrategia de Occidente a largo plazo, mientras que las sanciones ya asestaron un fuerte golpe a toda la economía mundial.

