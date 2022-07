https://mundo.sputniknews.com/20220718/el-kremlin-la-operacion-especial-en-ucrania-no-tiene-plazos-concretos-1128418847.html

El Kremlin: los batallones nacionales ucranianos no desprecian ningún medio para dañar a los civiles

El Kremlin: los batallones nacionales ucranianos no desprecian ningún medio para dañar a los civiles

Las fuerzas rusas que participan en la operación especial en Ucrania tienen una orden clara del presidente Vladímir Putin de evitar daños a los civiles y... 18.07.2022, Sputnik Mundo

"El presidente ha subrayado repetidamente que nuestras Fuerzas Armadas tienen una orden clara del Comandante en Jefe de evitar daños a la infraestructura civil y víctimas civiles. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas están trabajando con mucho cuidado, utilizando armas de alta precisión, descartando cualquier ataque a la infraestructura civil. Esto, por desgracia, no puede decirse de la parte ucraniana, especialmente de los batallones y unidades nacionalistas que no desprecian ningún medio", señaló Peskov en una entrevista con la compañía estatal de radio y televisión iraní mostrada por la cadena 'Rossiya 24'.Además, declaró que la operación especial de Rusia en Ucrania no tiene plazos concretos."No hay plazos concretos, lo principal es eficiencia de ejecutar la operación", dijo Peskov.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero el inicio de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas de Donetsk y Lugansk necesitan ayuda frente al genocidio por parte de las autoridades ucranianas.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.

