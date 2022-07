https://mundo.sputniknews.com/20220718/amlo-ya-no-es-el-tiempo-de-que-se-arrodillaban-los-presidentes-1128428851.html

Luego de que el sujeto originario de Sinaloa fuera capturado el viernes 15 de julio, el mandatario mexicano descartó que la orden de aprehensión haya sido ejecutada en atención a una solicitud hecha por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la reciente visita de López Obrador a la Casa Blanca."Nosotros somos un gobierno independiente, autónomo, y actuamos de conformidad con nuestra constitución y con nuestras leyes, ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes", declaró durante la conferencia matutina de este 18 de julio."Entonces esa es la molestia, yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora porque han ido entendiendo, y muchos ya tenían esa visión, de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción", defendió.Esa buena relación con el empresariado, aseveró López Obrador, logró acuerdos como el aumento del salario mínimo.Además, exhibió un cartón del monero Paco Calderón, editorialista en Reforma, donde ironiza sobre la insubordinación de empresarios ante el presidente Luis Echeverría, que gobernó México entre 1970 y 1796.En contraste, el monero mostró al actual empresariado mexicano subordinado a López Obrador, quien recriminó la visión arguyendo que los gobiernos deben trabajar para los pueblos y no para los dueños de empresas."Lo que se le olvida al caricaturista es que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo, esa es la diferencia", apuntó.

