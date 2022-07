https://mundo.sputniknews.com/20220718/amlo-desmiente-a-la-jefa-de-la-dea-la-agencia-no-tuvo-injerencia-en-la-detencion-de-caro-quintero-1128428391.html

AMLO desmiente a la jefa de la DEA: la agencia "no tuvo injerencia" en la detención de Caro Quintero

AMLO desmiente a la jefa de la DEA: la agencia "no tuvo injerencia" en la detención de Caro Quintero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) haya... 18.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-18T15:40+0000

2022-07-18T15:40+0000

2022-07-18T15:40+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

dea

rafael caro quintero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1094175481_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_690332fe45c1977531514c9d06c66c61.jpg

Lo anterior, luego de que la directora de la DEA, Anne Milgram, afirmara en un comunicado de prensa que la dependencia sí participó en el operativo, información que fue desmentida por el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, horas después."Fue una acción para detener a Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego que esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas, es un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de la Marina. En el que caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa", afirmó López ObradorDurante su conferencia matutina, el mandatario mexicano explicó que, si bien existe colaboración en materia de intercambio de información con la DEA, en este caso la investigación y operativo estuvo a cargo totalmente de la Secretaría de Marina, en apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR)."Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación eso se ha establecido, está escrito cuando se requiere. Pero últimamente no ha habido, no hay, y estamos hablando de equipos, de drones, mucho menos elementos, ya no es como antes", insistió el presidente mexicano.Respecto al comunicado de la directora de la DEA, López Obrador afirmó que se trató de "informaciones no veraces" que le hicieron llegar a la funcionaria estadounidense, y reiteró que la información que a él le llegó es que "no hubo esa participación".Continúa investigación por desplomeRespecto al desplome de un helicóptero de la Marina que participó en el operativo de detención de Caro Quintero, y en el cual fallecieron 14 elementos, Andrés Manuel López Obrador indicó que la caja negra del vehículo ya fue enviada a la fábrica para su análisis y de esta manera determinar las causas de la caída.El mandatario mexicano lamentó la muerte de los 14 marinos, a quienes se les rindió un homenaje este 17 de julio, y anunció que los familiares recibirán un apoyo económico mayor al que establece la ley."Les envié un mensaje (a sus familiares) y, aunque son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a poyarlos, en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos ellos, todos los elementos de las fuerzas armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho", aseveró el titular del Poder Ejecutivo.

https://mundo.sputniknews.com/20220716/por-que-eeuu-se-obsesiono-tanto-con-el-narcotraficante-mexicano-caro-quintero-1128382504.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, dea, rafael caro quintero