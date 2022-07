https://mundo.sputniknews.com/20220717/el-asesino-de-abe-envio-una-carta-que-insinuaba-sus-planes-antes-de-la-tragedia-1128409096.html

El asesino de Abe envió una carta que insinuaba sus planes antes de la tragedia

TOKIO (Sputnik) — Tetsuya Yamagami, el hombre que asesinó al ex primer ministro japonés (2012-2020) Shinzo Abe, envió una carta en la que insinuaba sus planes... 17.07.2022

internacional

shinzo abe

asia

japón

asesinato

cartas

Según el medio, la carta fue enviada a un bloguero que critica al grupo religioso ampliamente conocido como la Iglesia de la Unificación, del cual es adepta la madre de Yamagami.La carta fue enviada desde la ciudad de Okayama a la región de Chugoku, donde vive el bloguero, pero no se indica el nombre del remitente. Sin embargo, el sobre contiene una copia de un acuerdo alcanzado cuando el grupo religioso devolvió a la familia Yamagami 50 millones de yenes, una parte de las donaciones de su madre.El diario también subraya que Abe asistió a una reunión en Okayama la tarde del 7 de julio, un día antes de ser asesinado en Nara, e indica que Yamagami visitó el lugar de la reunión pero que renunció a atacar a Abe en ese momento.El bloguero dirige una página en internet que critica las actividades del grupo religioso, y en la carta, Yamagami reveló que era un lector del blog y escribió: "He pensado amargamente en él [Abe], pero no es mi enemigo original. Abe es sólo uno de los simpatizantes más influyentes de la Iglesia de la Unificación en el mundo real".Yamagami dijo anteriormente a los investigadores que su atentado estaba apuntado contra "una organización", a la que se vio atraída su madre, quien hizo una donación cuantiosa, lo cual más tarde la llevó a la bancarrota y destruyó a su familia. El agresor suponía que Shinzo Abe estaba ligado de algún modo con esa organización.La publicación precisa que el bloguero encontró la carta en el buzón de su casa el 13 de julio, cinco días después del asesinato, y que la hora del matasellos indica que la carta puede haber sido enviada de camino al lugar del asesinato.

asia

japón

Noticias

