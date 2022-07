https://mundo.sputniknews.com/20220708/exmilitar-insatisfecho-y-con-un-arma-casera-asi-es-el-asesino-de-shinzo-abe--1128003474.html

Exmilitar, insatisfecho y con un arma casera: así es el asesino de Shinzo Abe

Hay más preguntas que respuestas en torno a la identidad de la persona que disparó por la espalda a Shinzo Abe. En medio de un luto nacional, las autoridades japonesas se han negado a brindar muchos detalles sobre el magnicidio. Lo que hasta el momento se sabe es que se trata de un hombre de 41 años identificado como Tetsuya Yamagami. Según los registros oficiales, esta persona tuvo un paso efímero por las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón. No tiene antecedentes criminales y, aparentemente, actuó en solitario. Otro detalle que destacó la policía es que el sujeto está desempleado y no tuvo mayor censura al confesar su crimen. Durante su declaración, Yamagami admitió que se acercó directamente al exmandatario para matarlo porque estaba "insatisfecho" con la labor de Abe, el primer ministro de japonés que ha durado más tiempo en su cargo. Uno de los objetivos —jamás conseguidos— de Shinzo Abe era liberar completamente a las fuerzas armadas de Japón. Quería otorgarles un estatus especial, completamente legal, para que formaran un cuerpo sólido de autodefensa ante la amenaza que, según Tokio, representa Corea del Norte. De hecho, sí logró avances importantes, como la aprobación de operaciones militares en otros países, pero la realidad es que nunca se concretó su plan al 100%. En Japón, la Constitución es pacifista y no permite gran margen de acción al ejército. Esto se debe a que en 1947, con la ocupación estadounidense tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se estableció en las máximas leyes del país nipón que ninguna acción de guerra estaba permitida. Hasta el momento no se tienen muchos detalles sobre cómo fue el paso del asesino por las fuerzas armadas de su país. Las autoridades sólo aclararon que se trató de una carrera breve. Sin embargo, el homicida sí hizo hincapié en su disgusto hacia las políticas y la persona del exprimer ministro, fallecido a los 67 años. Un arma muy rupestreEn los videos difundidos sobre el magnicidio, se observa que las detonaciones no son comunes. Emitieron mucho humo blanco y se escucharon como juegos artificiales explotando. Y esto se debe a que la pistola utilizada por Tetsuya Yamagami era de fabricación casera. De acuerdo con los resultados de las pesquisas, el arma mide 40 centímetros de longitud y 20 centímetros de altura. A simple vista, son dos tubos de metal sostenidos en una tabla de madera. A su vez, todo ese material se compacta mediante lo que parece ser una cinta de aislar color negro. Las autoridades creen que las balas que acabaron con la vida de Shinzo Abe fueron precargadas, ya que entre cada detonación hubo un espacio como de dos segundos. Durante el cateo realizado en el domicilio de Yamagami se descubrieron varios objetos que también podrían ser armas de fuego completas o incompletas, todas de fabricación doméstica. En Japón conseguir una arma es muy complicado. A menudo se observa a esta nación como un pionero en el control de venta de armas. A diferencia de Estados Unidos, donde hay más armas que personas, los japoneses tienen la tasa de tenencia de armas más baja del mundo. Según datos recientes de la organización Small Arms Survey, sólo 0,3 japoneses de cada 100 poseen un arma de fuego. Shinzo Abe fue asesinado durante un mitin político a favor del Partido Liberal Democrático (PLD), a tres días de que se llevaran a cabo las elecciones parlamentarias. Proveniente de unas de las familias más destacadas en la política japonesa, Abe fue primer ministro de su país en dos ocasiones: de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020. Renunció a su cargo por motivos de salud y es considerado como el hombre que abrió las puertas de Japón al mundo. Alentó las inversiones extranjeros y selló acuerdos comerciales con prácticamente todo el mundo, desde América Latina y Estados Unidos hasta Europa, pasando por toda la zona del Pacífico. En redes sociales se recordó el momento en que Shinzo Abe inauguró los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disfrazado de Mario Bros, el personaje creado por Nintendo en 1985.

