Advierten que Alemania carece de reservas para pasar el invierno sin el gas ruso

Advierten que Alemania carece de reservas para pasar el invierno sin el gas ruso

"Los tanques de almacenamiento de gas est谩n llenos casi al 65%. Eso es mejor que en las semanas anteriores, pero a煤n no es suficiente para pasar el invierno sin el gas ruso", dijo Muller en una entrevista con Bild am Sonntag.El jefe de la agencia que regula entre otros mercados los del gas y la electricidad record贸 que las obras de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1 deben en principio finalizar para el 21 de julio.La semana pasada, seg煤n Muller, no se registr贸 una subida significativa de los precios a pesar del cierre de Nord Stream 1.Los primeros municipios alemanes ya han empezado a crear salas de calentamiento para el invierno. "No debemos entrar en p谩nico. En los planes de la Agencia Federal de Redes, las salas de calentamiento para personas m谩s necesitadas no juegan ning煤n papel", respondi贸 Muller a la pregunta de los periodistas sobre instalaci贸n de salas de calentamiento.Adem谩s, el funcionario coment贸 el miedo de los ciudadanos de que les apaguen la calefacci贸n en invierno.El gasoducto submarino Nord Stream 1 se someti贸 a mantenimiento reglamentario el 11 de julio, seg煤n las previsiones hasta el d铆a 21, si bien hay quienes temen que Rusia no reabra el grifo de esa tuber铆a que transportaba combustible a Alemania.Con anterioridad, Rusia redujo en un 60% el suministro a trav茅s de Nord Stream 1 debido a las sanciones unilaterales de Canad谩, que imped铆an a una filial canadiense de Siemens devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.

