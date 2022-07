https://mundo.sputniknews.com/20220716/los-jefes-de-11-ciudades-italianas-piden-al-primer-ministro-draghi-que-no-dimita-1128398129.html

Los jefes de 11 ciudades italianas piden al primer ministro Draghi que no dimita

ROMA (Sputnik) — Los alcaldes de 11 grandes ciudades italianas, entre ellas Roma, Milán y Turín, pidieron a Mario Draghi que siguiera al frente del Gobierno... 16.07.2022, Sputnik Mundo

El texto agrega que Draghi hasta el momento "ha representado con autoridad a nuestro país en la escena internacional y ha demostrado una vez más su dignidad y altura, tanto política como institucional".Los alcaldes manifestaron su inquietud y desconfianza en relación con "la crisis de Gobierno generada por comportamientos irresponsables de una parte de la mayoría".También señalaron que sus ciudades no permitirán una crisis en momento de "esfuerzos inéditos en favor de renacer la economía, realizar las obras públicas indispensables y gestionar la emergencia social".Los alcaldes de Génova, Venecia, Florencia y otras importantes ciudades también firmaron la carta de los alcaldes.Mario Draghi presentó su renuncia como primer ministro de Italia porque, según él, su Gobierno ya no tiene las condiciones para trabajar eficazmente con el Parlamento. No obstante, el presidente del país, Sergio Mattarella, la rechazó.Este mismo día el Senado del Parlamento italiano dio su voto de confianza al Gobierno, después de que uno de los miembros de la coalición gobernante, el Movimiento 5 Estrellas, se negara a participar en la votación.Draghi calificó el voto de "un suceso muy significativo desde el punto de vista de la política" y subrayó que esto significa que la "mayoría nacional que apoyaba al Gobierno desde el principio ya no existe".

