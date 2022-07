https://mundo.sputniknews.com/20220716/furia-imparable-un-hipopotamo-ataca-a-cuatro-leones-que-cruzaban-su-rio--video-1128385881.html

Furia imparable: un hipopótamo ataca a cuatro leones que cruzaban su río | Video

Furia imparable: un hipopótamo ataca a cuatro leones que cruzaban su río | Video

Aunque los leones son conocidos como los reyes de la jungla y son uno de los depredadores más famosos de África, en realidad el hipopótamo es el más peligroso... 16.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-16T01:19+0000

2022-07-16T01:19+0000

2022-07-16T01:19+0000

📹 videoclub

ataque animal

hipopótamo

leones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1128385586_438:418:2397:1520_1920x0_80_0_0_af2fc8b1149b4feb4efc7b967baa6d75.jpg

Esto se ha demostrado en la reserva de Selinda, en Botsuana, donde cuatro leones machos tuvieron la osadía de cruzar el río de un hipopótamo delante de sus narices. Los felinos vieron al dueño de las aguas, pero obviamente su necesidad de cruzar el río era más grande que el miedo.Aparentemente, el hipopótamo consideró que los leones eran un peligro para él, y no dudó en atacarlos para defender su territorio. Como destaca el autor del video, lo más probable es que el animal no tuviera la intención de matar o herir a los leones, sino solo demostrarles que no eran bienvenidos y hacerlos huir.Al final, dos de los felinos lograron cruzar el agua, y los otros se quedaron en la orilla opuesta. Ninguno de los depredadores resultó herido, pero sí les quedó la difícil tarea de buscar una manera de unirse a su manada.

https://mundo.sputniknews.com/20220701/una-manada-de-perros-salvajes-africanos-salva-a-uno-de-los-suyos-de-las-garras-de-una-leona--video-1127603496.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📹 videoclub, ataque animal, hipopótamo, leones