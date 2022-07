https://mundo.sputniknews.com/20220701/una-manada-de-perros-salvajes-africanos-salva-a-uno-de-los-suyos-de-las-garras-de-una-leona--video-1127603496.html

Una manada de perros salvajes africanos salva a uno de los suyos de las garras de una leona | Video

Los visitantes de la reserva natural de Delta del Okavango, en Botsuana, han sido testigos del trabajo en equipo y la astucia que tienen los perros salvajes... 01.07.2022, Sputnik Mundo

Seg煤n cuentan los autores del video, tres perros de una manada estaban terminando de comer un jabal铆 que hab铆an cazado previamente cuando de la nada apareci贸 una leona que sin dudarlo ni un momento los atac贸.La felina logr贸 agarrar a uno de los perros. Al ver que no mostraba signos de vida, el resto de ellos ya no ten铆a esperanza de que se salvara. Sin embargo, los m谩s atentos habr谩n notado que a pesar de parecer muerto, el perro segu铆a meneando su cola, como si informara a sus compa帽eros que en realidad estaba vivo mientras enga帽aba a la leona para que bajara la guardia.Entonces los perros rodearon a la leona y empezaron a provocarla por todas las direcciones. Como resultado, la depredadora solt贸 a su v铆ctima e intent贸 capturar a otro perro salvaje. Fue entonces cuando el perro capturado inicialmente resucit贸 y se ech贸 a correr.La leona ya no pudo volver a capturar a ninguno de los perros salvajes y se tuvo que retirar.

