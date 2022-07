https://mundo.sputniknews.com/20220715/un-tribunal-argentino-de-apelaciones-sobresee-al-expresidente-macri-en-la-causa-de-espionaje-1128368452.html

Un tribunal argentino de apelaciones sobresee al expresidente Macri en la causa de espionaje

Un tribunal argentino de apelaciones sobresee al expresidente Macri en la causa de espionaje

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal de segunda instancia de Argentina sobreseyó al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la causa en la que había sido... 15.07.2022

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional "sobreseyó a Mauricio Macri y al resto de imputados", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.En su sentencia, la denominada Cámara Federal también sobreseyó al resto de acusados en el expediente al considerar que no se había cometido delito alguno entre quienes estaban a cargo de la seguridad del jefe de Estado.Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi asumieron que los informes de inteligencia con información de los familiares de los 44 submarinistas del San Juan estaban "justificadas por el conjunto de normas que garantizan" el cuidado del presidente, de modo que "ninguna de las acciones investigadas en esta causa sobrepasó esos permisos legales".Al conocer la noticia, Mauricio Macri afirmó que había ganado "la verdad", y que la verdad todavía podía "ganar en Argentina".El mandatario que instó a no perder "la fe", añadió que "cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre".Respuesta de la querellaLa querella mayoritaria de la causa rechazó el fallo del tribunal de apelaciones que dio por válidos los espionajes realizados en el ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018."Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos victimas, la justicia (…) dio por tierra con todo eso", señalaron en un comunicado.Al reconocer su decepción, la representante de los familiares, Valeria Carreras, consideró que se trataba de un "golpe judicial" como si ellos hubieran sido "una amenaza para la seguridad nacional".En un contexto en el que hubo "mentiras" y "encubrimientos", la querella sostuvo que los familiares de las víctimas también habían "padecido desde la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI".La causa se inició el 23 de septiembre del 2020, a partir de una presentación realizada por la exinterventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño.El expresidente argentino, que fue denunciado por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia, vio así caer su único procesamiento, dictado en diciembre de 2021.

