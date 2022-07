https://mundo.sputniknews.com/20220715/rusia-pone-fin-a-la-impunidad-de-occidente-1128344891.html

"Rusia va a ganar"

La operación especial militar de Rusia puso fin a la época de la impunidad del Occidente colectivo y la OTAN, su brazo armado, al tiempo que hizo caer la... 15.07.2022, Sputnik Mundo

Según Espinoza, asesor del Centro Regional De Estudios Internacionales, Rusia arruinó el mito de la OTAN como "una organización militar superpoderosa e impune", una reputación que obtuvo 'gracias' a sus agresiones contra naciones como Libia y Siria.Pero con Rusia se equivocaron, indicó el experto, al señalar que Occidente no sólo se está rompiendo los dientes en el plano militar, sino también en el plano económico.En este último contexto, constató que las sanciones antirrusas golpean, antes que nada, a los países occidentales, cuyo único recurso son unas divisas cada vez menos valoradas, fruto de la creciente desconfianza en el sistema financiero dominado por EEUU, que lo convirtió en una herramienta de robo de activos a países 'desobedientes'. En el caso de Rusia, se aprovechó el pretexto del conflicto de Ucrania para saquear más de 330.000 millones de dólares pertenecientes a Moscú.El gigante euroasiático, por su parte, tiene "reservas reales de recursos estratégicos", además de quedar demostrado que sus Fuerzas Armadas no son un tigre de papel, sino todo lo contrario.Para Espinoza, haberse metido con Rusia ha sido un error histórico, con un Occidente, impotente ante la instauración de un nuevo orden mundial que no contempla su hegemonía "injusta y amenazante".

