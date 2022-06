https://mundo.sputniknews.com/20220629/sanciones-a-rusia-son-un-disparo-en-el-pie-para-occidente-1127541477.html

Quien fuera canciller en los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), aseguró que no está de acuerdo con las medidas impulsadas contra Moscú."Las sanciones no resuelven nada (…) La gente habla de las sanciones como si fueran medidas exhaustivas, pero las sanciones matan. Y en el caso de Rusia, además de matar, como hicieron en Irak, tienen un inmenso efecto sistémico en la realidad de Europa", expresó.Asimismo, recordó que estas medidas afectan en mayor medida a los países en desarrollo.Respecto a la situación en Ucrania, Amorim llamó a buscar urgentemente la paz.Además, el excanciller consideró que Moscú cruzó una "línea roja" al lanzar una operación militar en Ucrania, pero afirmó que es "un error" no reconocer cuáles son las circunstancias que contribuyeron a que eso ocurra."Entendemos bien que la expansión de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y ciertas actitudes de la propia Ucrania contribuyeron a ello, en relación con las minorías rusas y las dificultades para llegar a un acuerdo", dijo el excanciller, quien insistió en que "hay que buscar la paz.".China y EEUUEn otro orden, al ser consultado sobre cuál sería la posición a adoptar ante la disputa entre Washington y Pekín por la influencia en América Latina, Amorim consideró que Brasil no debe tomar partido ni por EEUU ni por China."Ni lo uno ni lo otro. Brasil debería estar en contra de las áreas de influencia. Las áreas de influencia son una herencia colonial. Brasil tiene el peso para hacerlo, el presidente Lula tiene la credibilidad para liderar un proceso de este tipo, para trabajar por un mundo multipolar", expresó.Amorim resaltó la relación de su país con ambas potencias y dijo que también busca profundizar lazos con Reino Unido y la Unión Europea.Relaciones con Venezuela"El mayor error al inicio del Gobierno de Bolsonaro fue romper las relaciones con Venezuela. Se puede estar de acuerdo o no, se puede tener un mayor o menor acercamiento, es normal, pero romper las relaciones con un vecino como Venezuela...", dijo el excanciller.Amorim añadió que Venezuela "es un vecino con el que hay que convivir, esto es absolutamente normal y fundamental".Además, recordó que en el momento de la crisis en el país caribeño quien ayudó a controlarla fue Brasil, a través del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que creó el Grupo de Amigos de Venezuela."El Grupo de Amigos, al contrario de lo que quería (el exlíder venezolano Hugo) Chávez, no era un grupo de amigos de Chávez. Brasil fue el coordinador junto con Estados Unidos. Tenías a España y Portugal, que eran gobiernos conservadores y fue gracias a este grupo de amigos y a esta pluralidad que pudimos asegurar la celebración del referéndum de reforma con observación internacional", explicó.El excanciller aseguró que Brasil tiene una tradición de pacificación en la región y señaló que con el Gobierno de Bolsonaro "fue todo lo contrario".Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Brasilia se rompieron cuando Bolsonaro llegó al poder, en enero de 2019.En ese momento Brasil, aliado de primer orden del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) en EEUU, lideró la ofensiva regional para derribar a Nicolás Maduro y reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente venezolano interino.

