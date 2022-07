https://mundo.sputniknews.com/20220715/colombia-y-el-reto-de-proteger-a-los-lideres-sociales-y-defensores-de-ddhh-1128372803.html

Colombia y el reto de proteger a los líderes sociales y defensores de DDHH

Colombia y el reto de proteger a los líderes sociales y defensores de DDHH

BOGOTÁ (Sputnik) — Camilo Puni Bomba era líder social, comunero de Guaitalá, resguardo de Munchique los Tigres, y docente desde hace 10 años del Colegio... 15.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-15T20:59+0000

2022-07-15T20:59+0000

2022-07-15T20:59+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

colombia

derechos humanos

narcotráfico

homicidio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108816/74/1088167470_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_72aa917ab9ed5378197c39e3baf9629e.jpg

Se convirtió el líder social número 99 en ser asesinado en lo que va de este año.Con esta cifra Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes trabajan por los derechos humanos. Dato que también resaltó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicando al país por encima de Honduras, México y Guatemala.Sobre quiénes están detrás de estos crímenes, el director de la organización INDEPAZ, Camilo González Posso, le contó a Sputnik que se trata de distintas estructuras criminales cobijadas por mafiasLa mayoría de estos crímenes han sucedido desde la firma del Acuerdo de Paz entre la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, y durante la administración de Iván Duque, quien llegó al poder con la promesa de modificar ese tratado.EnfoqueEn los cuatro años de Duque, han sido asesinados 930 líderes sociales, una cifra escandalosa que sería el reflejo de lo poco que ha hecho el Estado para proteger a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y los excombatientes y el enfoque incorrecto.Gonzáles cree que el Gobierno está dirigiendo más la estrategia enfocándose en quienes comenten los crímenes y no a atacar el problema de raíz.Según el informe de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, 68,35% de los homicidios de líderes sociales en Colombia se esclarecieron durante 2021.La cifra podría parecer un gran avance, pero según el director de Indepaz, los datos son engañosos."Todos esos porcentajes tienen dos problemas: uno es que el denominador que toman la cifra más pequeña de asesinatos y por el otro lado confunden a la población con la palabra 'esclarecimiento'. Una cosa es que avancen las investigaciones, que tengan indicios, y otra cosa es que exista un proceso judicial culminado; un esclarecimiento se da no solamente contra el juicio, sino cuando en el juicio se entraña las estructuras criminales y todas sus complicidades y permite avanzar a su desmantelamiento; entonces, esa palabra es un engaño", argumentó.Con la inminente asunción de Gustavo Petro como nuevo presidente, las organizaciones sociales creen que cambiará el enfoque de protección para los defensores de los derechos humanos.La hoja de ruta que propone González Posso para proteger a futuras víctimas y acabar con el problema de raíz es la realización de un diagnóstico para identificar las organizaciones y poderes ocultos que están acabando con la vida de quienes protegen los derechos humanos.Por ahora se espera que el nuevo Gobierno de Petro, quien asumirá el 7 de agosto, implemente el Acuerdo de Paz, pues el poco interés que ha suscitado por parte de quienes tienen el poder ha desembocado en esta dinámica de violencia que parece no tener fin en Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-futuro-de-colombia-no-se-puede-concebir-sin-la-verdad-de-lo-ocurrido-en-el-conflicto-armado-1127468928.html

https://mundo.sputniknews.com/20220713/asesinan-a-firmante-de-acuerdo-de-paz-en-colombia-el-numero-25-en-lo-que-va-de-este-ano-1128152792.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Édgar Pedraza

Édgar Pedraza

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Édgar Pedraza

💬 opinión y análisis, colombia, derechos humanos, narcotráfico, homicidio