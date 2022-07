Putin firma la ley de contramedidas contra la discriminación de los medios rusos

https://mundo.sputniknews.com/20220714/putin-firma-la-ley-de-contramedidas-contra-la-discriminacion-de-los-medios-rusos-1128178623.html

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la ley de contramedidas contra la discriminación de los medios rusos en el extranjero. 14.07.2022, Sputnik Mundo

Según la ley, el fiscal general de Rusia y sus adjuntos tienen derecho a prohibir las actividades de los medios de comunicación extranjeros en Rusia, así como a suspender la licencia de los medios de comunicación rusos por publicar información errónea durante un máximo de tres meses y de hasta seis meses en caso de reincidencia.Asimismo, en caso de reincidir en la difusión de información errónea o inexacta, el registro de los medios de comunicación puede ser declarado inválido y la licencia de emisión puede ser rescindida a petición del fiscal general. La licencia puede ser restablecida antes de lo previsto por decisión de Roskomnadzor si se eliminan las publicaciones con información falsa, errónea o inexacta.Se ha añadido un nuevo artículo a la Ley de Medios de Comunicación que otorga al fiscal general y a sus adjuntos el derecho exclusivo de invalidar el registro de un medio de comunicación y de rescindir la licencia de emisión si se comprueba que se distribuye información ilegal, peligrosa, no fiable y de importancia pública o que expresa una clara falta de respeto hacia la sociedad, el Estado o la Constitución rusa, o que pretenda desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas rusas, o que esté relacionada con la introducción de sanciones políticas, económicas y/o de otro tipo por parte de Estados extranjeros. Se ha enviado una decisión al respecto a Roskomnadzor.De acuerdo con la ley, el periodista extranjero puede perder su acreditación si se comprueba que hay un comportamiento inamistoso y se imponen restricciones a la distribución de los medios de comunicación rusos que operan en el extranjero.También se ha modificado el artículo 57 de la Ley de Medios de Comunicación, que regula la exención de responsabilidad por la difusión de información falsa o que no corresponden con la realidad. Los periodistas serán responsables si reproducen información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas, información que esté dirigida a desacreditar al Ejército ruso que defiende al país y a sus ciudadanos, información que exprese una clara falta de respeto a la sociedad, al Estado, a la Constitución o a las autoridades estatales y que contenga llamamientos a organizar y participar en manifestaciones y llamamientos a imponer sanciones contra Rusia y sus ciudadanos.Ley para apoyar a Fuerzas Armadas rusas en sus operaciones en el exteriorEl mandatario ruso promulgó una ley que proporciona a las Fuerzas Armadas rusas apoyo para la lucha contra el terrorismo y otras operaciones fuera del país.La operación especial en Ucrania generó una mayor necesidad a corto plazo de reparación de armamento y equipos militares y de suministro de logística, explica el documento.Con la introducción de medidas económicas especiales, el gabinete ruso obtuvo el derecho a desmovilizar temporalmente las capacidades e instalaciones de movilización, así como el derecho a disponer de activos materiales de la reserva estatal.De este modo, las personas jurídicas de Rusia no pueden negarse a firmar contratos para apoyar las operaciones antiterroristas y otras actividades de las Fuerzas Armadas rusas en el exterior.

