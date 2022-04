https://mundo.sputniknews.com/20220419/medios-occidentales-cajas-de-resonancia-para-distribuir-la-desinformacion-y-promover-el-odio-1124555788.html

Medios occidentales, "cajas de resonancia para distribuir la desinformación y promover el odio"

Medios occidentales, "cajas de resonancia para distribuir la desinformación y promover el odio"

Un "copia y pega" de los contenidos autorizados por Washington. Es en lo que consiste la función de los 'medios' dominantes que sirven como "cajas de... 19.04.2022

Medios occidentales, "cajas de resonancia para distribuir la desinformación y promover el odio" Medios occidentales, "cajas de resonancia para distribuir la desinformación y promover el odio"

Lo dijo a Sputnik Gema Serrano Morales, periodista de investigación radicada en Guatemala, al denunciar que la cobertura que se da en Occidente del conflicto de Ucrania constituye una grave violación de "lo que son los objetivos del periodismo".En este contexto, subrayó que la misión del comunicador es, considerando que "hay varias visiones de la misma noticia", "tratar de ampliar la perspectiva" para que las personas "puedan hacerse su criterio en base a todos los pro y contras que existe en una situación".Por el contrario, los medios occidentales sólo están ofreciendo "un lado de la moneda" que "beneficia únicamente la posición de Washington y la posición de la OTAN", donde "el usuario, al entrar a un buscador, ve 20-30 páginas repitiendo lo mismo" –es decir, "satanizando todo que tenga que ver con Rusia–, sin que estas 'cajas de resonancia' ni siquiera "se tomen el trabajo de hacer una investigación" o "cambiar un encabezado"."Nunca me he sentido tan asqueada de los medios de comunicación", reconoció la periodista, al reiterar que todo apunta a que la presente campaña "de odio hacia todo lo que sea ruso" persigue conseguir el "visto bueno" de la comunidad internacional para una agresión bélica a gran escala contra el gigante euroasiático, donde la verdadera causa radica en que Moscú –en su apuesta por la construcción de un mundo multipolar– constituye un gran obstáculo para la "hegemonía" de Washington.Ante este "peligroso" escenario, Serrano Morales está combatiendo las fake news occidentales en diferentes plataformas, en particular, a través del canal de Telegram 'Los Sombreros Blancos' que muestra "la otra cara de la realidad" del conflicto de Ucrania."Me gustaría rescatar lo que son los valores y la ética del periodismo, algo que no estamos viendo por ningún lado en estos momentos. En vez de buscar las maneras de que las personas puedan formarse un criterio, el periodismo se ha transformado en un arma para difundir noticias falsas, para bloquear el pensamiento de la población y difundir el odio", concluyó la periodista.

