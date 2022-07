https://mundo.sputniknews.com/20220714/la-alusion-de-bolsonaro-a-malvinas-por-ucrania-es-un-cliche-el-conflicto-no-resolvio-nada-1128322215.html

La alusión de Bolsonaro a Malvinas por Ucrania es un cliché: el conflicto no resolvió nada

La alusión de Bolsonaro a Malvinas por Ucrania es un cliché: el conflicto no resolvió nada

La referencia que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre la Guerra de las Malvinas —que en 1982 enfrentó a Argentina con Reino Unido—, hizo como... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Más temprano el jueves 14, el presidente de Brasil aseguró tener la solución para el fin del conflicto en Ucrania, y anunció que en breve conversará con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, para comunicársela."Voy a darle la opinión de lo que yo creo, la solución para el caso [el conflicto que vive el país] yo sé cómo sería la solución del caso, pero no lo voy a adelantar", dijo Bolsonaro en declaraciones a la cadena CNN Brasil.Bolsonaro insinuó que se debería tomar como ejemplo el fin de la Guerra de las Malvinas.Para Alonso "no es claro lo que está planteando Bolsonaro"."Hay que esperar a ver qué va a hacer cuando se reúna con el presidente de Ucrania. No encuentro una similitud directa de lo que puede llegar a plantear. Hay una situación en la cual la decisión que toma la dictadura [argentina] culmina con la aventura bélica pero la disputa por la soberanía sigue vigente", recuerda.Así, recordó que en noviembre de 1982, después de la rendición de las tropas argentinas, la resolución de ONU 37/9 llamó a las partes a retomar el diálogo. "La guerra no canceló nada, no le dio derecho a Gran Bretaña", sentencia.Para el excombatiente, existe un concepto anacrónico, propio del colonialismo, que indica que los conflictos bélicos son capaces de resolver cuestiones de soberanía, y el mismo está vigente, incluso, en las cabezas de varios líderes mundiales."Lo mismo contestó [el primer ministro inglés] Boris Johnson cuando el presidente [argentino] Alberto Fernández le manifestó que en la agenda bilateral tenía que estar el tema Malvinas, o si no, no había agenda, y Johnson respondió que eso se resolvió en 1982. No. Las guerras no dan derechos, sino la humanidad hubiese sido un desastre", afirma Alonso.Aquella rendiciónErnesto Alonso peleó en Malvinas como soldado conscripto. Contra los ingleses, contra sus alternos y también contra el frío y el hambre, principales signos de una guerra desigual.Fue parte del regimiento 7, compuesto por soldados de la ciudad de La Plata —provincia de Buenos Aires, centro este— donde nació y aún vive. Se trató de la unidad que tuvo la mayor cantidad de bajas, con 36 muertes."Uno a los 19 años no está preparado para morir sino para vivir y la dictadura nos propuso un proyecto de muerte y no de vida. Muchos de los soldados fuimos pensando en nuestros próceres, en San Martín y Belgrano, pero lamentablemente fuimos con el ejército de [los integrantes de la Junta Militar] Videla, Massera, Viola y Galtieri, militares que no estaban preparados para la defensa de la soberanía nacional y nos mandaron a una aventura bélica", recuerda.El exsoldado es doble querellante, junto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en dos causas que investigan apremios ilegales contra los soldados argentinos, por parte de las tropas británicas, pero también a manos de los propios superiores de la Junta Militar que gobernó de facto el país sudamericano entre 1976 y 1983.La tarde del 14 de junio de 1982, el comandante conjunto y general de brigada argentino, Mario Benjamín Menéndez, convino la rendición con el comandante de las fuerzas terrestres británicas, mayor general Jeremy Moore, y ambos firmaron el documento de la rendición a las 23:59 horas.Se dice que el propio Menéndez tachó la palabra "incondicional" que seguía a la "renuncia" en el documento de rendición.Cuando se firmó la rendición, Reino Unido comenzó a cumplir con las leyes de la guerra, dictadas en la Convención de Ginebra. Sin embargo, existieron fusilamientos de soldados por parte de las tropas británicas en el monte Longdon."Cuando llegamos a Puerto Argentino descubrimos que los galpones estaban abarrotados de comida, pero esa comida no nos llegaba y estábamos famélicos y muertos de hambre. No sabíamos cuánto tiempo más íbamos a aguantar vivos", revela el exsoldado.Cuando llegó la hora de volver a casa, "la dictadura montó un plan de ocultamiento, adaptó los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia para establecer un relato de como contar la guerra de Malvinas, qué hacer con los soldados y con los familiares de los caídos"."Estuvimos entre dos frentes, entre los británicos y los propios militares argentinos, que estaban bajo la doctrina de la seguridad nacional y no de la defensa", resume.La historia, así contada, convierte los dichos de Bolsonaro en una triste y fallida comparación de dos hechos trágicos que extremaron un conflicto que la política no pudo resolver, sostiene Alonso. El único punto en común entre aquel conflicto y éste es la avanzada geopolítica de la OTAN, que busca correr sus fronteras hacia adelante, sin medir consecuencias.

