https://mundo.sputniknews.com/20220711/de-thatcher-a-johnson--que-dijeron-los-primeros-ministros-britanicos-sobre-malvinas-1128085130.html

De Thatcher a Johnson : qué dijeron los primeros ministros británicos sobre Malvinas

Desde la guerra iniciada por Margaret Thatcher hasta los gestos de Boris Johnson, la cuestión Malvinas ha sido una constante piedra en el zapato para los... 11.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-11T21:10+0000

2022-07-11T21:10+0000

2022-07-11T21:12+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1128081421_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_6d29dea60a403b9b901a60438688b539.jpg

La renuncia al cargo de primer ministro por parte de Boris Johnson confirma el alejamiento de uno de los gobernantes británicos con una de las posturas más duras de las últimas décadas en un tema que todavía crea tensión entre el Reino Unido y Argentina: la soberanía de las Islas Malvinas.Semanas antes de confirmar su salida, y durante la cumbre del G7 en Munich, Johnson se entrevistó con el presidente argentino Alberto Fernández, quien le reclamó "cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas para encontrar una solución negociada a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas".También el canciller argentino, Santiago Caffiero, afirmó que "Argentina está lista para retomar el diálogo y las negociaciones con el Reino Unido sobre la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Argentina apuesta por la paz, el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional".Sin embargo, Johnson asumió una postura contraria al diálogo por Malvinas, asumiendo que no existe un 'tema' que tratar."Ese era el principio que estaba en juego en Malvinas. Se decidió de manera decisiva durante muchos, muchos, muchos años y todavía no veo ninguna razón para que participemos en una discusión sustantiva al respecto", acusó Johnson a la vez que afirmó haber dado con la fórmula de tratar con los gobernantes argentinos.¿Qué dijeron los primeros ministros británicos sobre las Malvinas?Desde Margaret Thatcher (1979-1990), la primera ministra británica que estuvo al mando de las Fuerzas Armadas del Reino Unido en 1982 cuando estalló la Guerra de Malvinas, han pasado seis primeros ministros por la tradicional residencia del número 10 de Downing Street.Cada uno ha abordado de distinta forma la cuestión de Malvinas con sus pares argentinos, aunque ninguno accedió a entablar las negociaciones, tal como reclama Naciones Unidas.John Major (1990-1997)En 1990, los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y John Major (1990-1997) marcaron el primer hito diplomático entre Buenos Aires y Londres desde la Guerra de Malvinas, al restablecer las relaciones entre ambos países, interrumpidas en 1982.Para 1993, el canciller argentino Guido di Tella visitó el Reino Unido para firmar un primer tratado de explotación marítima en la zona de influencia de las islas, pero no fue hasta 1995, con motivo de la Asamblea anual del Pleno de Naciones Unidas, que Menem y Major coincidieron y lograron hacer una primera reunión oficial entre jefes de Estado desde el fin de la guerra.Tras la reunión en Nueva York, el Reino Unido autorizó por primera vez la visita de familiares de caídos argentinos a las Islas Malvinas.Tony Blair (1997-2007)El 1° de agosto de 2001 Tony Blair (1997-2007) se convirtió en el primer jefe de Estado del Reino Unido en pisar suelo argentino desde el fin de la Guerra de Malvinas, con motivo de la reunión múltiple con el presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) y el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones (noreste).Sin embargo, por disposición de los acuerdos que permitieron retomar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos Estados, el asunto de soberanía argentina sobre Malvinas volvió a ser excluido de las conversaciones.El 13 de julio de 2003, con motivo de la Cumbre de Líderes Progresistas organizada en Londres por el Partido Laborista británico, Blair se reunió con el entonces presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007). Dicha ocasión será recordada como la primera vez en que un mandatario argentino propuso hablar sobre la soberanía de las Malvinas en suelo británico."Cuando miro atrás y quiero decir que yo era mucho, mucho más joven entonces, obviamente, pero cuando miro atrás, sí, no tengo duda de que fue lo correcto", afirmó Blair en 2007, en declaraciones difundidas por el gobierno.Gordon Brown (2007-2010)Una nueva Cumbre de Líderes Progresistas, ésta vez organizada por la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en Viña del Mar, el primer ministro británico, el laborista Gordon Brown, se entrevistó con la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).La reunión se extendió durante 35 minutos, en los que, al igual que lo había hecho su esposo y antecesor, Fernández puso sobre la mesa la cuestión Malvinas.Gordon no se diferenció de sus antecesores y no aceptó abrir el diálogo reclamado por la comunidad internacional. Luego del encuentro, aclaró que su Gobierno había adoptado "todas las preparaciones que son necesarias para asegurar que los isleños de las Falkland estén bien protegidos".Sin embargo, tuvo un matiz cuando su Gobierno rechazó incrementar la presencia militar en las islas, tal como reclamaba el Partido Conservador, como respuesta a las restricciones a la navegación naviera en medio de la disputa por la exploración petrolera en el área de MalvinasDavid Cameron (2010-2016)El 20 de junio de 2012, en el marco de la Cumbre del G20 en Los Cabos, México, el entonces primer ministro británico David Cameron se entrevistó de manera informal con Fernández de Kirchner. Allí, la argentina le entregó un sobre, presumiblemente con el conjunto de resoluciones de Naciones Unidas respecto a la causa de Malvinas. Previendo el contenido del sobre, el británico se negó a recibirlo.En efecto, la carta entregada por Fernández apuntaba al diferendo entre ambos países por las islas del Atlántico Sur.Cameron consideró que la misiva era "propaganda del Gobierno argentino" y recomendó "reconocer que el pueblo de las islas debería tener el derecho de determinar su propio futuro" en el referéndum previsto para el 10 de marzo de 2013 en las Islas Malvinas.Durante su gestión, Cameron llegó incluso a mantener una polémica con el mismísimo papa Francisco. El premier británico aseguró que el sumo pontífice estaba "equivocado" cuando —aún como el arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio— sostuvo que el Reino Unido "usurpó" las islas.Cameron fue un fiel defensor del referéndum en que los habitantes británicos de las islas, en que reafirmaron su intención de permanecer como colonia del Reino Unido. La consulta, sin embargo, no fue reconocida por Argentina.Theresa May (2016-2019)Dos años después de asumir como primera ministra, Theresa May se convirtió en la primera mandataria británica en visitar Buenos Aires desde la Guerra de Malvinas, ya que Blair había estado en Argentina pero no en la capital.La líder del Partido Conservador llegó a la capital el 29 de noviembre de 2018 para participar de la Cumbre del G20 y se reunió con el entonces presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019). No fue el único encuentro entre ambos, ya que en junio de ese año se habían encontrado en Canadá en el marco de la Cumbre del G7."Yo diría que argentinos, británicos e isleños se benefician todos cuando el Reino Unido y la Argentina trabajan en conjunto. Vemos a Argentina como un socio clave", dijo May a medios locales en aquella ocasión.A pesar de mostrarse cercana a Macri, May reafirmó que la cuestión de soberanía sobre las islas "no está en debate". Según la jerarca, el diálogo con el presidente argentino se centró "no sólo en aquello que nos separa, sino también en lo que podemos alcanzar juntos", haciendo referencia a los intereses comerciales de los británicos en Argentina.No obstante, el punto más recordado y simbólico de aquella visita oficial de Estado del Gobierno del Reino Unido a Buenos Aires, con motivo de la cumbre del G-20 en 2018, fue el homenaje de Boris Johnson, por aquel entonces canciller británico, a los combatientes argentinos caídos durante la guerra en 1982.Una de las particularidades del período de May fue tener al propio Boris Johnson como ministro de Asuntos Exteriores. Desde ese lugar tuvo el cargo, tuvo el gesto de depositar una ofrenda floral en homenaje a los soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982.May también procuró tranquilizar a los isleños ante lo que podía interpretarse como un acercamiento con el Gobierno de Macri. Por eso, en su mensaje navideño a las islas en diciembre de 2018 aclaró que "si bien la relación entre nuestros gobiernos está cambiando, les puedo asegurar que algo nunca cambiará: nuestro absoluto compromiso con el pueblo y la soberanía de las Islas Falkland. No es un tema que está en debate".

