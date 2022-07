https://mundo.sputniknews.com/20220713/vacaciones-en-el-infierno-turista-cae-al-crater-del-vesubio-por-tomarse-una-selfie-1128163895.html

Vacaciones en el infierno: turista cae al cráter del Vesubio por tomarse una 'selfie'

Vacaciones en el infierno: turista cae al cráter del Vesubio por tomarse una 'selfie'

Un turista estadounidense fue arrestado luego de que cayó en el cráter del Monte Vesubio, el icónico volcán ubicado a las orillas de Nápoles, en Italia. 13.07.2022, Sputnik Mundo

Se trata de un joven originario de Maryland llamado Phillip Carroll, de 23 años, quien junto a dos familiares decidieron escalar el famoso volcán que en el año 79 D.C. destruyó toda la mítica ciudad de Pompeya.Según las primeras investigaciones, los tres turistas partieron el pasado 9 de julio del pueblo Ottaviano y tomaron una ruta que no está abierta para turistas. Incluso, en varias partes del camino hay letreros en donde se advierte que se trata de una zona prohibida.Al llegar a la cima, Carroll decidió tomarse una selfie, pero su teléfono se cayó al cráter. Al tratar de recuperar su móvil, el joven cayó y quedó inconsciente.Paolo Cappelli, presidente del Presidio Permanente Vesubio, una organización de guías turísticos, explicó que gracias a unos binoculares pudieron ver lo ocurrido y auxiliar al joven.El joven presentó raspones y cortadas en varias partes de su cuerpo, pero sin heridas de gravedad; no obstante, Carroll fue detenido por cargos que aún no se han hecho públicos.

