El peso colombiano, uno de los más devaluados de la región en el oscuro panorama internacional

El peso colombiano, uno de los más devaluados de la región en el oscuro panorama internacional

El dólar ha tenido un aumento tan importante en Colombia, que arroja sombras sobre la economía a pocas semanas de la asunción del presidente electo Gustavo... 13.07.2022

2022-07-13T21:48+0000

2022-07-13T21:48+0000

2022-07-13T21:48+0000

Faltando pocas semanas para la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, la incertidumbre económica sigue latente. Y lo está, más allá de las proyecciones de lo que será el primer gobierno de izquierda, por las medidas que se puedan tomar para reducir el déficit fiscal y recuperar el peso colombiano, una de las tres monedas más devaluadas de Latinoamérica frente al dólar —las otras dos son la argentina y la chilena—.Según el Banco de la República, el peso se ha devaluado en lo que va de 2022 en un 7% para un total de 12,8% en el último año.Para tener una idea de lo que ha sido el alza del dólar en Colombia vale la pena ir atrás y hacer un recuento de su relación con el peso en los últimos 28 años:En el Gobierno de Iván Duque, próximo a terminar (7 de agosto), el dólar subió como si se tratase de una bomba de helio. El primer momento fue debido a la pandemia que lo puso en los 4.000 pesos, y recientemente con el valor histórico más alto: $4.623. Esta cifra refleja la crisis que se vive en el mundo y, además, las cuestionadas políticas monetarias y fiscales que ha tenido el presidente actual.Las consecuencias internacionales de las sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania, la inflación mundial, la posible crisis en los Estados Unidos, el aumento del precio del petróleo y su posible deterioro, genera que cada vez a Colombia lleguen menos dólares barril disparando la tasa de cambio. En otras palabras, dólares no hay para todos, se produce una escasez y, por ende, un aumento en su valor.El analista añade que con el paso de los años, por las políticas ortodoxas de gobiernos pasados, Colombia se ha convertido en un país más volátil, es decir, más proclive a variaciones fuertes en su economía por factores externos."Eso sí es responsabilidad política de quienes han estado en el poder porque no han fortalecido nuestro mercado y no lo han blindado para que el golpe, cuando sucede lo que está pasando ahora, no sea tan fuerte", agrega Campos, quien también hace un paralelo con otros países del continente que también atraviesan situaciones complicadas.Vale la pena recordar que durante su campaña, y ahora como presidente electo, Gustavo Petro ha repetido varias veces que en el país no habrá fracking. Además, Susana Muhamada, próxima ministra de Medio Ambiente, reiteró que apenas inicie su periodo empezará a trabajar para llevar a Colombia a una transición energética. Esto debe ser un proceso cuidadoso, pues la nación ya tiene firmados compromisos con empresas exploradoras, sin olvidar que la gran mayoría de los recursos de las regalías —que le sirven a las regiones para hacer inversión social— provienen del petróleo.Hoy en día, desde el exterior, las especulaciones sobre el Gobierno y la capacidad que tendrá para pagar sus obligaciones generan desconfianza en los inversionistas, entendiendo como obligaciones reducir el gasto público como medida para contener un déficit fiscal que ya va en el 5,6% del PIB, y el pago de la deuda externa que ronda los 170.000 millones de dólares a corte de enero de este año.¿Culpa de Duque o de Petro?Aunque se hable de que el presidente saliente y entrante son responsables de lo que está pasando con la tasa de cambio, la realidad es que sus responsabilidades, sobre todo las de Petro —no se ha posesionado—, palidecen frente a la gravedad de la situación internacional.Si bien Duque ha tenido una política monetaria cuestionable y durante sus cuatro años de Gobierno el gasto público llegó a picos indeseables para la salud financiera de la nación —hueco fiscal de 1.800 millones de dólares—, lo que está pasando con el dólar va más allá de sus manos."No es culpa de ninguno. Es un golpe internacional que le pega a nuestro país por la manera en la que se ha estructurado nuestra economía. Somos una nación poco diversificada a nivel de producción, con déficits siempre altos y con una estructura económica endeble", opina Campos.Por ahora, mientras la calma parece ser algo efímero, Campos se atreve a hacer proyecciones de lo que puede pasar de acá a finales de 2022. "Hemos hecho varios análisis y simulaciones y hablamos de que el dólar podría estar entre el rango de los 4.600 y 4.800 pesos. La verdad no creemos que llegue a los 5.000 pesos. Incluso, si Petro y su Ministro de Hacienda toman buenas decisiones podríamos hablar de un dólar por cada 4.000 pesos. Y después una baja. Claro, vital lo que se venga en política monetaria y fiscal".Lo claro es que el dólar, por primera vez en 20 años, alcanzó la paridad con el euro en Colombia, algo que no se veía desde el 15 de julio de 2002.

