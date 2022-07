https://mundo.sputniknews.com/20220712/la-misteriosa-deidad-del-senor-del-universo-de-la-antigua-palmira-es-identificada-1128117076.html

La misteriosa deidad del 'señor del universo' de la antigua Palmira es identificada

La misteriosa deidad del 'señor del universo' de la antigua Palmira es identificada

La identidad de un dios desconocido descrito en inscripciones de la antigua ciudad de Palmira desconcertó durante mucho tiempo a los científicos, pero ahora... 12.07.2022, Sputnik Mundo

La deidad anónima es mencionada en numerosas inscripciones antiguas en arameo. Muchas de estas, ubicadas en la actual ciudad siria de Palmira, datan de hace unos 2.000 años y describen a la deidad como aquel cuyo nombre es bendito por siempre, señor del universo y misericordioso.Para resolver este misterio, la investigadora posdoctoral de la Universidad de Breslavia (Polonia) Aleksandra Kubiak-Schneider comparó las inscripciones de Palmira con otras encontradas en toda Mesopotamia que datan del primer milenio antes de Cristo.Por ejemplo, Bel-Marduk —el dios supremo de Babilonia— también se denominaba misericordioso. La frase señor del mundo —un título similar al de señor del universo— se utilizaba a veces para referirse a Baalshamin, una deidad del cielo, explica Kubiak-Schneider a Science in Poland.La investigadora reveló que el dios anónimo mencionado en las inscripciones de Palmira no es una sola divinidad, sino más bien múltiples deidades que incluyen a Bel-Marduk y Baalshamin. También afirma que la gente no mencionaba el nombre de las deidades en señal de respeto.En su opinión, cuando la gente escribía estas inscripciones invocando la intervención divina, no siempre se dirigía a una deidad concreta sino a cualquier dios que escuchara sus plegarias.Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con las conclusiones de la investigadora polaca. Algunos científicos reaccionaron con cautela ante su teoria.Kubiak-Schneider "presentó [una] hipótesis a la comunidad científica, que la discutirá y cada erudito decidirá aceptarla o rechazarla presentando [sus] contraargumentos en este último caso", dijo a Live Science Leonardo Gregoratti, un investigador que ha estudiado ampliamente la historia y la arqueología de Palmira y la región circundante.Otro científico, que prefirió dar su opinión bajo anonimato, estuvo de acuerdo en que la deidad sin nombre probablemente se refiere a múltiples deidades, pero le preocupaba que algunos de los textos babilónicos que la investigadora polaca estudió fueron escritos siglos antes que las inscripciones de Palmira.Los resultados del estudio de Kubiak-Schneider se publicaron recientemente en el libro electrónico Dedicatorias sin teónimo de Palmira (Des dédicaces sans théonyme de Palmyre en francés).Palmira existió durante milenios y la ciudad floreció hace unos 2.000 años como centro de comercio que conectaba el Imperio Romano con las rutas comerciales de Asia, como la Ruta de la Seda.

